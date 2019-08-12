Лимон, фольга, спирт или огонь: как уберечься от описторхоза

От ученых - sos, грозит описторхоз. Томские исследователи вынесли очередной суровый вердикт. В реках бассейна Оби весь язь заражен описторхиями, елец - на 90 процентов. Объектом исследования стали 1300 особей из рек Томь, Чулым, Басандайка и Обь.

- Это не сенсация, подобные исследования проводились на Алтае не раз, - комментирует Валерий Шевченко, главный инфекционист края. Несмотря на то, что выводы сложно назвать истиной в последней инстанции (в разное время года - другие значения), факт остается фактом: мы давно живем на территории природного очага описторхий.

По словам Шевченко, сегодня наиболее опасны: язь, елец и карп, а караси и пескари заражены меньше.

Будьте бдительны

- Нужно быть внимательным при употреблении всех рыб семейства карповых, - советует Шевченко. Жарить и варить не менее двадцати минут, солить не менее трех недель - это самые главные правила!

Сам Шевченко употребляет в пищу карповых только в проваренном или прожаренном виде. На вопрос: «Насколько опасны вяленые лещи?» - главный инфекционист ответил так:

- Сложно говорить, все на ответственности производителя. Вялить такую рыбу нужно тоже, соблюдая технологию.

Лучше перестраховаться

Сергей Казанцев, председатель федерации Алтайского края по рыболовному спорту, считает, что бдительными нужно быть с любой рыбой.

- Кроме описторхий есть и другие опасные паразиты, - говорит рыболов. - Даже в морской могут быть неприятности, лучше перестраховываться. Если вы будете готовить рыбу на берегу, то или варите уху, или запекайте ее в фольге на углях. Мы, к примеру, обязательно еще лимон берем и чеснок.

- Ну а как насчет огненной водицы? - задали мы вопрос от читателей. - Слышали мнение, стопочка защитит…

- Пусть не воспримут это рекламой, но считаю, что в некоторых случаях при подозрительных продуктах (как рыбе, так и мясе) лучше продезинфицироваться от греха подальше, - согласился Казанцев.

Валерий Шевченко заметил, что научных сведений, подтверждающих данный вид защиты, нет.

- У меня нет таких знаний, в учебниках эта тема не обсуждается. Но про это действительно часто говорят (я слышал про пиво). Может быть, в этом и есть какой-то смысл.

Коварные симптомы

В прошлом году в Алтайском крае было выявлено 869 случаев заболевания описторхозом. По мнению медиков, это речь об окончательно выявленных диагнозах. Болезнь многолика и может маскироваться под панкреатит, гепатит и т. д.

- Человека могут беспокоить дискомфорт в области правого подреберья, нарушения пищеварения, сыпь, снижение веса, повышение температуры тела. Иногда добавляются проблемы с суставами, аритмия, которая плохо поддается коррекции, - рассказывает Валерий Шевченко. - Бывает, диагноз ставится по совокупности симптомов или методом исключения, но при обязательном лабораторном подтверждении.

- Если вам поставили диагноз в частной клинике, я бы советовал на всякий случай перепровериться в государственной, - советует Сергей Казанцев. - Говорю так потому, что многим моим знакомым ставили этот диагноз, а потом выуживали деньги, хотя дело было, как выяснялось, вовсе не в описторхозе.