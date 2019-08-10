2019-08-10T13:04:45+03:00
Происшествия

95 человек убили в Алтайском крае

Восемь дел еще остаются нераскрытыми
Анна СЕМИНА
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Число убийств в 2019 году вырослоЧисло убийств в 2019 году вырослоФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае с начала 2019 года убили 95 человек. Таковы данные по итогам работы следственных органов региона.

По данным ведомства, 95 – это именно столько убийств было зарегистрировано с января по июнь.

- Остаются нераскрытыми восемь убийств - по сообщениям о безвестном исчезновении граждан, - поясняют в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Если сравнивать показатели с прошлым годом, то преступлений стало больше. За первые шесть месяцев 2018-го было зарегистрировано 79 убийств.

- Наряду с увеличением общего количества зарегистрированных убийств, увеличилось число убийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – с 54 до 72, из корыстных побуждений – с трех до шести, убийств двух и более лиц – с двух до пяти. А вот количество убийств несовершеннолетних снизилось с четырех до двух, - приводят в ведомстве статистические данные.

Чаще всего по этим показателям в криминальной сводке фигурировал Барнаул, как самый большой город региона, а также Бийск и Рубцовск.

Всего же с начала года было зарегистрировано 18766 преступлений, что на 3,3 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается сокращение числа особо тяжких преступлений (с 800 до 760), а вот число тяжких преступлений заметно увеличилось - с 2654 до 3229.

Также в крае было зарегистрировано 42 случая умышленного причинения человеку вреда здоровью, которое повлекло его гибель и 38 изнасилований – все были раскрыты. Известно о 43 эпизодах насильственных действиях сексуального характера.

В розыск объявляли 2225 человек, из них к концу отчетного периода не установлено местонахождение 22-х.

- По сообщениям данной категории было возбуждено 14 уголовных дел, по четырем из них установлены виновные лица, два – прекращены в связи с обнаружением тел пропавших без признаков насильственной смерти, по восьми – расследование продолжается, - уточняют в СУСКе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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