2019-08-10T10:41:46+03:00
Происшествия

Не доставайся ты никому: в Бийске управляющая компания сняла облицовку с отремонтированных крылечек многоэтажки

Спор возник из-за смены УК
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Демонтаж облицовки крылечекДемонтаж облицовки крылечек
Изменить размер текста:

Настоящие коммунальные войны развязываются в городе Бийске Алтайского края. Жители многоэтажки решили сменить управляющую компанию. За это она испортила им ремонт.

Борьба за красоту и благополучие началась в доме № 102 по улице Разина. В один прекрасный день здесь появились рабочие, которые без сожаления стали сдирать с недавно отремонтированных крылечек облицовку. Что удалось отковырять – забрали с собой. Осколки бросили тут же.

- Мы решили сменить УК, уже и подтверждение из Барнаула пришло, как в последний день действия договора с «Сервис-СТК», 31 июля, у нас была демонтирована облицовочная плитка с крылечек, – рассказывает «Бийскому рабочему» жительница дома Елена Соловьева. – Я спросила, что происходит, на что мне ответили: «Так как работы были выполнены авансом, плитку у вас забираем».

На самом деле, смена управляющей компании дело хоть и муторное, но реальное и это право закреплено за жильцами в законе. Однако этот не тот случай. Бийская УК плевать хотела на все требования и поступила по понятиям.

– Когда были выполнены работы по облицовке крылец, домком отказалась подписывать акт приемки, – объясняет ситуацию директор УК «Сервис-СТК» Максим Казанин. – Работы мы провели за счет компании, авансировали. Так что мы просто забрали свое имущество.

В ответ на претензии председатель совета дома Ольга Трошина говорит, что все было совсем не так:

– О том, что мы меняем обслуживающую организацию, директора Казанина мы уведомили заранее. Он знал, что делает, когда в начале лета отправил бригады на облицовку. Наверное, надеялся, что мы все-таки останемся. Я не подписывала акт приемки потому, что не видела смету работ.

Все по тому же законодательству при переходе от одной управляющей компании к другой счет дома обнуляется, а все долги перед УК, с которой расторгается договор, собственники жилья обязаны погасить. По имеющейся информации, долг дома на Разина, 102 составляет 23 тысячи рублей. При этом сметная стоимость облицовки крылечек – около 24 тысяч.

- Теоретически долг вполне мог перекрыть затраты на крылечки. Остается предположить, что действия компании все-таки объясняются банальной обидой на жильцов дома за уход в другую компанию, - пишут журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 12 млн рублей налога недоплатил в казну предприниматель из Алтайского края
В Барнауле проведут акцию «Должник»
Движение транспорта ограничат по улице Мамонтова
Самые безопасные пляжи Сибири – на Алтае
Хоккеисты «Динамо-Алтай» сыграют против болельщиков
Виктор Томенко встретился с матерями погибших защитников Отечества
Жителям Алтайского края предлагают посадить лес
В Барнауле планируют создать группу по работе с генпланом
На Чуйском тракте изменилась схема движения через реку Чумыш
Лучшая молодая семья России живет на Алтае
Алтайского полицейского в отделе обматерил нарушитель
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Тепло и дождичек: какая погода будет в Алтайском крае на выходных
Мэрия Барнаула отдаст католикам историческое здание аптеки
Барнаульцам покажут ночные светила в честь земляка Германа Титова
Второй иностранный стал обязательным в Алтайском крае
Заринские школьники украли шуруповерт через стену
В алтайском селе Боровиха готовятся к строительству новой школы
В Барнауле ограничат движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей
В Барнауле пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
АлтГТУ заполнил все бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета
Через яйцо человек может получить опасные инфекции
Новый вид паука-волка обнаружили в заповеднике на Алтае
По Змеиногорскому тракту в Барнауле разливается озеро
На Алтай шел пожар из Казахстана
В Барнауле подрались пассажиры автобуса
Детеныш яванской макаки родился в барнаульском зоопарке
Сергей Дугин провел приемку отремонтированных дорог в Барнауле
Около 30 тысяч детей в 2019 году пойдут в первый класс в Алтайском крае