Прогулочный теплоход с полусотней пассажиров спасли от крушения в Барнауле

В Барнауле едва ко дну не пошел прогулочный теплоход с 50-ю пассажирами на борту. ЧП произошло еще в пятницу, 9 августа.

Информация о происшествии на днях появилась в интернете. В настоящее время по факту Барнаульский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте инициировал проверку.

По предварительной информации, 9 августа на Оби недалеко от столицы Алтайского края теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление. У него заглох мотор. На тот момент на борту находилось 50 пассажиров. Судно начало относить к камням, и оно могло разбиться. К счастью, в этот момент неподалеку оказался другой теплоход. Благодаря слаженным действиям двух экипажей, удалось взять судно на буксир и благополучно дотащить его до речного вокзала.

- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отмечают в ведомстве. - По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, чуть больше года назад в Барнауле теплоход «Барракуда» также едва не потерпел крушение во время шторма. Очевидцы позже рассказывали, что он ударился об опору Нового моста, из-за чего отсоединилась веранда с 70-ю пассажирами. Ее унесло вниз по течению, и некоторое время она дрейфовала по Оби.

Следствие установило, что судовладелец и капитан-механик получили от диспетчера запрет на выход в рейс, но проигнорировали его, а во время грозы начался шторм. Высота волн, что в принципе большая редкость на Оби, достигала полутораметровой отметки.

Пассажиров прогулочной веранды эвакуировали с помощью катера. Пострадавшими по делу проходят 40 человек. В настоящее время владелец судна и капитан-механик ожидают суда. Им грозит до шести лет тюрьмы.

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