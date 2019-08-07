Что делать с гиперактивным ребенком

О, ужас, скоро в школу! Родители хватаются за голову – опять уроки, опять нервы и детские слезы! Что ж это за наказание то такое? После непоседливого лета многим деткам очень трудно подстроиться под строгую школьную дисциплину. Особенно первоклашкам. Особенно гиперактивным. И тут начинаются проблемы – детки не могут долго концентрировать свое внимание на чем-то одном, им с трудом хватает терпения досидеть урок до звонка. «Комсомолка» взяла советы у клинического психолога Яны Локтионовой по поводу активных деток, как вести себя их родителям, и в какое русло направить энергию малыша.

- Да, сейчас, действительно, стало больше гиперактивных детей. Родители начинают бить тревогу обычно перед зачислением ребенка в школу, потому что надо бы сидеть учить цифры, буквы, а он бегает постоянно, - считает психолог.

Однако стоит разграничивать понятия активности и гиперактивности. Гиперактивность – это болезнь, а активность может наблюдаться и у вполне здорового малыша. По словам эксперта, определить, патология у ребенка или нет, можно лишь в больнице.

- Одним из признаков гиперактивности является удержание внимания, то есть если обычные детки садятся минут на 15-20 и держат в фокусе информацию, то деткам с СДВГ это дается сложно. Буквально 5-7 минут и они бегут. Не потому что им не интересно, а потому что усидеть они не могут. Если у ребенка наблюдаются вышеописанные признаки, то его необходимо показать врачу-педиатру, - добавила Яна Локтионова.

Если у вашего ребенка СДВГ

От педиатра ребенка с признаками гиперактивности направляют к неврологу. Именно он и назначает лечение.

- Специалист, в случае подтверждения диагноза, определяет степень проблемы, при необходимости назначает медикаментозное лечение. С такими детьми работают невролог и психолог. Если первый занимается, в первую очередь, назначением лекарств, то наша задача - поработать над памятью, вниманием, мышлением. Для деток организуют игры, направленные на усидчивую деятельность: арт-терапия, лепка, песочная терапия, - отметила женщина.

Причем не стоит пытаться отдать гиперактивного ребенка в секцию с активной физической деятельностью. Это может ему навредить. Лучше посоветуйтесь с врачом.

Если патологии нет, но ребенок просто очень активен

- Есть детки, которые сами по себе быстрые, реактивные и они полностью здоровы. В таком случае род деятельности определяем по психотипу, - говорит Яна.

Есть несколько мест, которые отлично подойдут активному малышу:

Бассейн

Все, что связано с водой – отлично подойдет для активных деток. Плаваем и повышаем нервный тонус.

Активный спорт

Футбол, баскетбол, волейбол – отличное занятие для малышей. Причем это подходит не только мальчика, но и девочкам. Главное – чтобы ребенку было интересно этим заниматься. Если ребенок, в принципе, спокойный, не спешите сделать его Месси.

Танцы

Танцы – не только красивое, но и полезное занятие. Подвижные занятия полезны для мышц, суставов и сосудов. Занимаясь танцами, дети корректируют и формируют хорошую осанку.

Советы родителям от клинического психолога Яны Локтионовой:

- Кто вообще сказал, что ребенок должен быть тихим, спокойным, удобным? Все мы разные. Воспринимайте малыша таким, какой он есть.

- Если ребенку не поставили диагноз СДВГ, но проявляется латентная форма, не спешите его ругать. Ведь если ребенок болеет ангиной, к примеру, вы же его не ругаете за это. Так же и проблемы с психикой, неврологией: это не он плохой или невоспитанный, а есть проблемы со здоровьем или особенности нервной системы.

- Пусть родители развивают осознанность, чтобы было в контакте. Если видите, что ребенок пришел возбужденный или замкнутый, не нужно прибегать к ругани. Лучше с помощью диалога, добрых слов узнать, почему он такой сегодня, почему у него та или иная эмоция, как ему помочь выйти из этой эмоции. Тогда постепенно ребенок будет видеть опору в родителях, будет знать, что расскажет родителям и все пройдет.

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