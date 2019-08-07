Алтайские камеры рассекретили: ГИБДД показала список всех фиксаторов нарушений

На сайте ГИБДД появилась карта видеокамер, которые установлены на дорогах России. Есть там конкретно и раздел Алтайского края. Причем в списке перечисляются не только стационарные камеры, но и «треноги».

Предупрежден - значит вооружен

В интернете водители спорят над целесообразностью данного проекта, мол теперь неадекватные автовладельцы смогут «летать» по нерегулируемым зонам и количество аварий увеличится. Но многие заявляют об обратном, особенно те, кто «обжегся» на скрытых камерах. Не везде установлены знаки, которые регулируют скорость движения: где-то они специально сорваны, где-то скрыты деревьями. А владельцы частных передвижных «треног» по регионам зачастую специально подбирали «рыбные» места и подлавливали автовладельцев.

- Когда я впервые увидел в Европе знаки, которые предупреждают о приближении к камере фиксаторе нарушений, был удивлен. Ведь у нас их всегда прятали. Вскоре такие знаки стали появляться и на дорогах России. С одной стороны это нелогично, ведь камеры существуют для того, чтобы одергивать водителей, а так ты просто снизишь скорость ненадолго. Но хитрость в том, что раньше где-то о камерах предупреждали, а где-то нет, - рассказал автоэксперт Александр Михельсон.

Онлайн-карта

Бороться с манипуляторами решили, опубликовав полный список видеокамер. Но на территории нашего региона частных владельцев «треног» нет. По данным ГИБДД, в Алтайском крае установлено 107 камер, фиксирующих нарушения, часть из них находятся на трассе, часть – в городах. Все желающие теперь могут посмотреть карту. Раньше информация была в Яндекс.Картах, но список был неполный из-за того, что существуют передвижные камеры. Теперь на портале ГИБДД можно получить полную официальную информацию, которая, к тому же, время от времени обновляется и редактируется.

- Раньше водители сами на своих площадках отмечали на картах, где находятся камеры, но это была неофициальная информация, кто-то мог просто пошутить, теперь стало однозначно удобнее, - поделился автоэксперт Александр Михельсон.

Раньше сервис работал с перебоями: указывая в фильтре Алтайский край, можно было попасть на Архангельскую или Московскую области, но это объясняется тестовым режимом. К тому же, онлайн карта все еще наполняется данными о камерах. В последние несколько дней карта с камерами Алтайского края начала работать без перебоев.