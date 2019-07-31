2019-07-31T11:35:46+03:00
Общество

В 90-х по Малаховскому кольцу гуляли коровы: в соцсетях появилось старое видео Барнаула

После его просмотра многих сибиряков накрыло приятной ностальгией
Юлия ЕВГРАФОВА
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КороваКороваФото: Олег УКЛАДОВ
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В соцсетях сообщества «Barnaul.insta» одна из подписчиц Ольга Киселева выложила видео, на котором запечатлен Барнаул в 1995 году. Самым удивительным явлением на кадрах стали коровы, пасущиеся на Малаховском кольце.

Барнаул 1995 года..

Видео-экскурсия по Барнаулу начинается с улицы Чкалова, там где сейчас находится магазин «Хорошее настроение». Дальше, судя по кадрам, Ольга отправилась вверх по проспекту Ленина мимо «сковородки», ВЗФЭИ и «Телеграфа», на месте которого сейчас расположено отделение «ПочтыРоссии». Ближе к концу видео в объективе камеры появляется Малаховское кольцо, на котором непринужденно щиплют траву местные коровы. Их не пугают даже проезжающие мимо машины.

- Коровы пасутся. Что здесь ферма какая? – спрашивает голос за кадром.

- Подсобное хозяйство, фермер живет, - шутливо отвечают девушке.

Видео, которое автор сопроводила пожеланием «приятного просмотра и ностальгии», посмотрело уже больше 39 тысяч человек. Многие отметили, что раньше город был красивее.

- Я помню такой Барнаул, и он мне нравился больше сегодняшнего, - написал Александр.

- Как-то все так аккуратно, чисто и уютно на главном проспекте, и в то же время, не сказать, чтобы за 24 года что-то сильно поменялось. И всё-таки в 95-ом красивее на улицах города было, - также подметила Ирина.

Другие барнаульцы восприняли видео как послание из прошлого, в котором к тому же очень гармонично звучала песня Майкла Джексона.

- Круто. У меня аж мурашки. Такое чувство, что они специально для нас снимали это видео, и Майкл еще на фоне играет, - прокомментировала Виктория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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