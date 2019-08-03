Пенсионерка из Барнаула хотела вылечить головную боль, но потеряла два млн рублей

Дорогой сеанс

Барнаульские полицейские проводят проверку по факту телефонного мошенничества, из-за которого пожилая жительница краевой столицы потеряла около двух миллионов рублей.

В УМВД России по городу Барнаулу обратилась 82-летняя пенсионерка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников.

- Некоторое время назад женщина увидела по телевизору рекламу, что некоторые люди могут посредством телефонного разговора лечить головные боли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсионерка позвонила по указанному в рекламе номеру телефона и оставила свои контактные данные.

Уже спустя сутки пенсионерке позвонила «помощница целительницы» и заверила ее, что офис фирмы находится в Москве. Мошенница утверждала, что сеансы лечения платные, но в дальнейшем все оплаченные денежные средства вернутся через благотворительную организацию «красный крест».

Пенсионерка поверила мошеннице и согласилась на все условия. Она несколько раз связывалась по телефону с липовыми экстрасенсами, которые «лечили» ее. После каждого звонка женщина переводила деньги по указанным счетам. В итоге все «лечение» обошлось жительнице Барнаула почти в два миллиона рублей. К сожалению, голова у женщины болеть не перестала. Скорее всего, от осознания произошедшего боли только усилились. Правоохранительные органы разыскивают мошенников.

Полицейские предупреждают

Полиция обращается к гражданам с убедительной просьбой не переводить денежные средства на незнакомые банковские счета физических и юридических лиц, номера незнакомых мобильных телефонов, не передавать их курьерам или другим людям, выступающим в роли посредников.

Ни в коем случае не следует верить информации, сообщаемой по телефону о полагающихся компенсациях, выплатах по лотереям или выигрышах, для получения которых требуется перевести какую-либо сумму денег.

При малейших подозрениях о том, что в отношении вас может быть совершено мошенничество, необходимо сообщить в полицию по телефону «02».