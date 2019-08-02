2019-08-02T13:18:04+03:00
Общество

День ВДВ 2019 в Барнауле: фонтаны десантники обошли стороной

В День ВДВ 2019 в Барнауле разбивали бутылки, прыгали с парашютами и показывали боевые приемы [фото, видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Празднование Дня ВДВ в БарнаулеПразднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

2 августа в Барнауле состоялись торжественные мероприятия в честь празднования Дня ВДВ 2019.

Мероприятие по традиции началось с митинга на площади Ветеранов. Перед непосредственными виновниками торжества выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

День ВДВ 2019 в Барнауле.Автор: Укладов Олег

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

- За годы нашей истории славных подвигов совершено немало: и в годы Великой Отечественной войны, и в современной истории. Мы помним, чтим наших героев и учимся у тех, кто до конца исполнил свой долг перед страной, перед своим народом. Во многом и сегодня от добросовестной службы десантников зависит спокойствие и будущее нашей страны, - отметил Виктор Томенко.

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

В честь 89-летия ВДВ глава региона вручил государственные и краевые награды. После этого началась неофициальная часть с показательными выступлениями военнослужащих, которые разбивали стеклянные банки с водой и бутылки, прыгали с парашютами, показывали боевые приемы. После завершения митинга они ровным строем отправились к Мемориалу Славы на площади Победы. И кстати, что удивительно, в День ВДВ 2019 в Барнауле никто из десантников не исполнил многолетнюю традицию купания в фонтане. Водные процедуры они оставили для пляжа, где сегодня их ждет концертно-спортивная программа.

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24