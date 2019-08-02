День ВДВ 2019 в Барнауле: фонтаны десантники обошли стороной

2 августа в Барнауле состоялись торжественные мероприятия в честь празднования Дня ВДВ 2019.

Мероприятие по традиции началось с митинга на площади Ветеранов. Перед непосредственными виновниками торжества выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/723682" frameborder="0"></iframe> День ВДВ 2019 в Барнауле.Автор: Укладов Олег

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

- За годы нашей истории славных подвигов совершено немало: и в годы Великой Отечественной войны, и в современной истории. Мы помним, чтим наших героев и учимся у тех, кто до конца исполнил свой долг перед страной, перед своим народом. Во многом и сегодня от добросовестной службы десантников зависит спокойствие и будущее нашей страны, - отметил Виктор Томенко.

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

В честь 89-летия ВДВ глава региона вручил государственные и краевые награды. После этого началась неофициальная часть с показательными выступлениями военнослужащих, которые разбивали стеклянные банки с водой и бутылки, прыгали с парашютами, показывали боевые приемы. После завершения митинга они ровным строем отправились к Мемориалу Славы на площади Победы. И кстати, что удивительно, в День ВДВ 2019 в Барнауле никто из десантников не исполнил многолетнюю традицию купания в фонтане. Водные процедуры они оставили для пляжа, где сегодня их ждет концертно-спортивная программа.

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ