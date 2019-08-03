Мега-ягодка поспела: как выбрать арбуз

Барнаул находится недалеко от Казахстана, Киргизии и прочих стран с жарким климатом, поэтому на городских рынках рано появляются арбузы, дыни и другие летние лакомства. Но как узнать, какие вкусности самые сахарные, а главное, самые безопасные? Как выбрать арбуз? И когда лучше покупать эту ягоду в Барнауле?

Кто здесь самый сладкий

Из детства все помнят, как родители определяют степень спелости арбуза по стуку. Гулкий звук – залог сладкой трапезы. Это значит, что он довольно громкий и различимый. К тому же, арбуз можно несильно сжать сверху и снизу, если он затрещит – это хороший знак. Так определяют зрелость уже десятки лет, но есть еще несколько факторов, которые помогут вам не ошибиться в выборе.

Как выбрать арбузФото: Олег УКЛАДОВ

Земляное пятнышко. Кто-то сторонится неидеальных арбузов, отдавая предпочтение только красивым, но это не совсем правильно. Зачастую именно неказистые ягоды самые сахарные. Один из боков арбуза должен иметь желтоватое пятно, и чем ярче оттенок желтого или даже оранжевого, тем лучше.

Форма полосатых. Специалисты одним из самых важных факторов считают разделение по половому признаку. Если арбуз вытянутый – это «мальчик», у него слегка водянистый вкус. Круглые «девочки» вкуснее и сахарнее.

Пчелиная паутинка. Серо-коричневые линии, складывающиеся в паутинку, тоже не должны пугать вас при покупке. Чем их больше, тем чаще в теории пчелы опыляли цветочную завязь плода. Значит, арбуз будет слаще своих собратьев.

Размер – не главное. Как подсказывает опыт бахчеводов, огромные арбузы не всегда самые сладкие. Поэтому их проще продать, разрезая на половинки и четвертинки. Оптимальный размер – средний, поэтому лучше всего выбирать середнячков.

Хвостик. Бытует мнение о том, что засохший хвост указывает на то, что арбуз достаточно созрел. Отчасти это является правдой, но не стоит забывать, что заморские ягодки едут к нам из других стран, а за это время все хвостики успевают засохнуть.

Продажа арбузовФото: Олег УКЛАДОВ

Также корреспондент «КП-Барнаул» обратился к эксперту в Россельхознадзор, который изложил свое видение, как выбрать арбуз.

- Обычно привезенные фрукты и ягоды уже подвержены селекции. К тому же продавцы сами знают, какие арбузы повкуснее. Можно обратиться к ним, они помогут выбрать самый сладкий. Лично я всегда поступаю именно так, и еще ни разу не прогадал, - рассказывает госинспектор отдела карантинного фитосанитарного надзора Россельхознадзора Александр Брыксин.

Когда можно покупать

Проезжая через российскую границу, все продукты проходят экспертизу. Продавцы получают соответствующие документы, которые выступают гарантом качества. При покупке можно потребовать таможенные документы соответствия, чтобы успокоить себя. Но помимо этого время от времени с точек продаж случайным образом отбирают фрукты, ягоды и другие привезенные продукты для лабораторных исследований.

- Буквально две недели назад мы проводили экспертизы в подведомственной лаборатории, превышений нитратов не было. Обычно в начале августа в арбузах уже не наблюдается никаких химикатов. Чаще всего жалобы поступают по качеству, например, из-за неправильного хранения или перевозки, - отмечает Александр Брыксин.

Поэтому арбузы уже можно смело покупать. Они созрели естественным путем без помощи химикатов.