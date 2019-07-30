Новые вагоны "Просторов Алтая": массажеры, Wi-Fi, красивые туалеты

У поезда «Просторы Алтая», который курсирует по маршруту «Барнаул – Рубцовск - Барнаул», появились четыре новых современных вагона.

Приобрели их за 240 млн рублей (деньги выделили из краевого бюджета). Вагоны первого класса – 3 штуки - рассчитаны на 60 мест, а один вагон повышенной комфортности (назовем его VIP) - на 40. Представили вагоны 29 июля - на площадке сыграли барабанщицы, состоялся развод почетного караула. Посмотреть на новые вагоны прибыл и губернатор края Виктор Томенко.

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Что, в первую очередь, бросается в глаза – современные и пока еще чистые туалеты, автоматические двери, которые открываются нажатием кнопки, кресло-массажер (стоимость сеанса за 50 рублей). И то, что проводники ходят с тележками (предлагают напитки, прессу и т.д.) Также из приятного и комфортного - кондиционеры и Wi-Fi, откидные столы, кресла с регулируемой спинкой. В салонах имеется электронное табло с информацией о времени и температуре снаружи и внутри. Плюс ко всему имеются системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации и тушения.

Вагоны собраны на Тверском вагоностроительном заводе и прослужат не менее 40 лет. Первые пассажиры уже отправились в путь.

Презентация вагоновФото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые вагоны поезда "Просторы Алтая"Фото: Олег УКЛАДОВ