Блогера, который снял фильмы об Алтае, нашли мертвым в петербургской канализации

Известный блогер-путешественник Павел road to film, который пару недель назад опубликовал на своем канале два коротких фильма о Республике Алтай, погиб 27 июля. Его и знаменитого питерского диггера нашли сотрудники МЧС в петербургской канализации.

В коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге в субботу, 27 июля, были обнаружены тела двух мужчин, сообщает ТАСС. По информации из соцсетей московского диггера Даниила Давыдова, это были российский блогер Павел road to film и знаменитый питерский диггер Мегавольт.

Выяснилось, что Павел и его проводник ночью отправились на съемки в петербургское «подземелье». Когда они перестали выходить на связь, их друг посчитал это подозрительным и вызвал МЧС. Позже спасатели нашли тела погибших. По неподтвержденной информации, блогер Павел умер от падения с высоты, а его проводник задохнулся от недостатка кислорода.

Алтай 1-я серия [Правда 2019] Чуйский тракт. Горловое пение. Вместо урока географии..

Стоит отметить, что последними видео на канале путешественника стали фильмы о Республике Алтай. Первую часть «Алтай. Правда-2019.Чуйский тракт» Павел опубликовал 12 июля, а второе под названием «Алтай. Затерянный мир. Теленгиты. Телецкое озеро» вышло 18 июля.

Алтай [Затерянный мир]. Теленгиты. Телецкое озеро. Вместо урока географии..

- На своем канале я мечтаю и верю, что рано или поздно я приду к своей мечте снять художественный фильм, а пока это моя дорога - Дорога к фильму. Я считаю и точно знаю, что на этой планете нет ни одного неинтересного человека, жизнь каждого человека на этой планете достойна либо книги, либо фильма. Будем считать, что это девиз Road to film, - написал на своем канале Павел.

Судя по записям на странице в соцсетях блогера, после своего путешествия он влюбился в Республику Алтай.

- Алтай, я тебя люблю. Взлетаю. Чуйский тракт прекрасен, - ранее писал он в своем инстаграм.

К слову, своими воспоминаниями о блогере-путешественнике поделилась в соцсетях Ксения, которая и организовала для Павла поездку на Алтай.

ksenyabatur Пост о блогере Павле

- Дорога к фильму. Очень говорящее название канала. Ты преодолел множество дорог, чтобы снимать свои фильмы! Да, именно так, не ролики для YouTube, а настоящие фильмы, которые люди смотрели на одном дыхании и ждали продолжения. Реально, лучший канал современности - интересный, познавательный. Я не могу поверить, что Паша погиб. Такой добрый, искренний, настоящий, душевный, - вспоминает девушка.