2019-07-29T09:15:35+03:00
Происшествия

Страшная авария в Республике Алтай: погибли мать и дочь, еще один ребенок пропал

За рулем автомобиля находился водитель без прав
БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике АлтайФото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай
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В Республике Алтай в Кош-Агачском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Отечественный УАЗ двигался на опасной скорости и упал в горную реку Джазатор, из-за падения погибли женщина и ее дочь. Еще один ребенок числится пропавшим без вести, родственники надеются, что его еще можно найти живым на берегу реки.

По информации пресс-службы МВД по Республике Алтай, предварительно установлено, что за рулем находился 21-летний местный житель, у которого не было прав управления автомобилем категории «В». Несмотря на это, он повез трех людей в сторону одного из местных сел. Когда автомобиль пересекал опасный участок грунтовой дороги в сторону села Беляши, парень не справился с управлением, автомобиль утянуло с дороги, а после этого УАЗ улетел в реку Джазатор.

Когда стало известно о происшествии, на место аварии экстренно выдвинулся экипаж скорой помощи. Но до его приезда на месте скончались 35-летняя жительница села Беляши и ее трехлетняя дочь. Восьмилетняя девочка, которая также находилась в салоне, пропала без вести. На данный момент ведутся ее поиски.

Также в аварии пострадали еще два пассажира – 14-летний мальчик и 21-летняя девушка. Их с травмами госпитализировали в районную республиканскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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