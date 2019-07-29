Гороскоп с 29 июля по 4 августа 2019 года: неделька не из простых

Новая неделя для жителей Алтайского края будет суматошной, богатой на эмоции и домашние заботы. В эти дни нужно внимательнее отнестись к своему здоровью и быть готовым к непредвиденным ситуациям. Более подробным прогнозом для каждого знака зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года поделилась барнаульский астролог Вера Топчеева.

Овен

Эта неделя принесет Овнам немало хлопот в финансовой сфере. Возникнет риск быть втянутым в авантюрный проект, не сулящий прибыли. Также может выйти из под контроля ситуация в общении с детьми. Их внезапные запросы приведут к незапланированным расходам.

Телец

У Тельцов прибавится домашних хлопот и забот, которые необходимо будет сделать в кротчайшие сроки. В семейных отношениях возможны конфликтные ситуации на тему личных обязанностей и свободы действий, под вопросом реализации остаются незавершенные дела и проекты.

Близнецы

На этой неделе Близнецам непросто дается привычное общение с окружающими, их конек своенравно взбрыкивает, принося волнения, непонятные интриги и разочарования в людях. Также возможны нежданные препятствия в учебе, ошибки в оформлении документов, невыполненные обещания.

Рак

Раки богаты на эмоции в эти дни, ожидания от близких друзей рискуют повернуться другой стороной, внося прохладу в отношения. Финансовая нестабильность сдерживает от желаемых приобретений и может принести убытки. Стоит обратить внимание, что на этой неделе самое время заняться собой и саморазвитием.

Лев

Львы упорно отстаивают позиции лидерства и своего превосходства, создавая конфликтные ситуации и вызывая непредвиденную реакцию со стороны начальства. В этот период возможны перемещения руководства и непредсказуемые решения с этих вершин.

Дева

А Девы привычно нагружают себя повседневными обязательствами, хотя их активность подвержена внешним ограничениям. Также стоит обратить внимание на самочувствие и позволить себе отдохнуть, возможны внезапные проверки и внимание со стороны властей.

Весы

Весам на этой неделе непросто будет контролировать ситуации, непредвиденные обстоятельства вносят свои коррективы в процессы инвестирования и займов, а взаимоотношения с друзьями испытают проверку на прочность возникновением форс-мажорных ситуаций.

Скорпион

Этот знак будет втянут непредвиденными ситуациями в состояние борьбы и оппозиции. В общении с деловыми партнерами Скорпионы рискуют не сойтись с ними во мнениях и повлечь нарушение партнерских обязательств. Также могут возникнуть непредвиденные обстоятельства при достижении поставленных целей.

Стрелец

А вот Стрельцам эта неделя принесет много неожиданных ситуаций в общении и путешествиях, на работе потребуется высокий уровень профессионализма в решении нестандартных задач. Коллектив лишь добавит смуты в рабочую атмосферу, также стоит обратить внимание на свое здоровье.

Козерог

Козерогам придется найти нестандартные подходы для разрешения нежданных ситуаций в сфере бизнеса и финансов. К тому же, стоит воздержаться от вложений в авантюрные проекты и быть начеку, немало сюрпризов ожидается и со стороны любимых людей.

Водолей

Водолеям неделя принесет немало хлопот в общении с партнерами, их лидерство и проявление инициативы будут восприниматься особо остро и приводить к конфликтным ситуациям. Стоит проявить сдержанность и терпение, а также быть внимательными на стадии завершения текущих дел.

Рыбы

У Рыб возможны эмоциональные перепады и депрессивные настроения. На этой неделе общение с окружающими, встречи и поездки полны неожиданностей и сюрпризов, напряженная обстановка наблюдается и в трудовом коллективе, привнося неурядицы в рабочий процесс.