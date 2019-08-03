Селфи с козой: фото забавных и милых животных с людьми
Какие они, наши пушистики? Говорят, что домашние животные зачастую бывают похожи на своих хозяев: у кого-то одинаковый взгляд, у кого-то повадки, а кто-то ведет себя совершенно, как человек: любит сидеть над книжкой или смотреть телевизор. Причем вне зависимости от того, кто именно это – кошка, собака, крыса или коза. И как было замечено, многие из них любят фотографироваться. Иногда получаются очень забавные кадры.
Как показывает практика, козы не просто любят делать селфи, они любят во время них дурачиться. Любовь к селфи у них определенно в крови. И ни намека на то, чтобы испортить кадр.
Наши забавные животныеФото: Дарья САВЕНКО
Но не козами едиными. Свиньи тоже неплохо получаются на фотографиях. А как говорил один юморист: "Это не только ценный мех", но и веселое настроение.
Забавные животныеФото: Олег УКЛАДОВ
Наши забавные животные
Но как же без котиков? Котики правят миром. Они притворяются сильными и независимыми, но это только внешне. По своей сущности они очень умные и смышленые. А еще, кажется, они технократы...
Наши забавные животные
В социальных сетях также можно найти бесконечное множество смешных кадров с енотами. С ними, кажется, в принципе не может получиться серьезный снимок.
Наши забавные животныеФото: Юлия ЕВГРАФОВА
Наши забавные животныеФото: Анна СЕМИНА
И снова котики. Это же настоящее счастье иметь дома такое пушистое существо. А если это целый букет - то втройне!
Наши забавные животныеФото: Олег УКЛАДОВ
Наши забавные животныеФото: Дарья САВЕНКО
Да и без собак никуда! Верный "песель" всегда тебе поднимет настроение! И окружающим тоже.
Наши забавные животные
И конечно же, мы не могли не упомянуть про тигрят, медвежат и обезьянок. Фотографироваться с ними - одно удовольствие.
Наши забавные животныеФото: Анна СЕМИНА
Забавные животныеФото: Олег УКЛАДОВ
Любите животных, и они обязательно ответят вам взаимностью!
ИСТОЧНИК KP.RU