Селфи с козой: фото забавных и милых животных с людьми

Какие они, наши пушистики? Говорят, что домашние животные зачастую бывают похожи на своих хозяев: у кого-то одинаковый взгляд, у кого-то повадки, а кто-то ведет себя совершенно, как человек: любит сидеть над книжкой или смотреть телевизор. Причем вне зависимости от того, кто именно это – кошка, собака, крыса или коза. И как было замечено, многие из них любят фотографироваться. Иногда получаются очень забавные кадры.

Как показывает практика, козы не просто любят делать селфи, они любят во время них дурачиться. Любовь к селфи у них определенно в крови. И ни намека на то, чтобы испортить кадр.

Наши забавные животныеФото: Дарья САВЕНКО

Но не козами едиными. Свиньи тоже неплохо получаются на фотографиях. А как говорил один юморист: "Это не только ценный мех", но и веселое настроение.

Забавные животныеФото: Олег УКЛАДОВ

Наши забавные животные

Но как же без котиков? Котики правят миром. Они притворяются сильными и независимыми, но это только внешне. По своей сущности они очень умные и смышленые. А еще, кажется, они технократы...

Наши забавные животные

Наши забавные животныеФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

В социальных сетях также можно найти бесконечное множество смешных кадров с енотами. С ними, кажется, в принципе не может получиться серьезный снимок.

Наши забавные животныеФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Наши забавные животныеФото: Анна СЕМИНА

И снова котики. Это же настоящее счастье иметь дома такое пушистое существо. А если это целый букет - то втройне!

Наши забавные животныеФото: Олег УКЛАДОВ

Наши забавные животныеФото: Дарья САВЕНКО

Наши забавные животныеФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Да и без собак никуда! Верный "песель" всегда тебе поднимет настроение! И окружающим тоже.

Наши забавные животные

Наши забавные животныеФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Забавные животныеФото: из личного архива

И конечно же, мы не могли не упомянуть про тигрят, медвежат и обезьянок. Фотографироваться с ними - одно удовольствие.

Забавные животныеФото: из личного архива

Забавные животныеФото: из личного архива

Наши забавные животныеФото: Анна СЕМИНА

Забавные животныеФото: Олег УКЛАДОВ

Любите животных, и они обязательно ответят вам взаимностью!