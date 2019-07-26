2019-07-26T11:02:32+03:00
Общество

Юные спортсмены на глазах полиции прыгали на братской могиле

Ни горожане, ни люди в погонах не смогли остановить пляску на костях
Марина КОЧНЕВА
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Мемориал «От борющихся павшим борцам за социализм»Мемориал «От борющихся павшим борцам за социализм»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаулец Владимир Шелковников написал открытое письмо руководству управления МВД по Барнаулу. История, возмутившая пенсионера до глубины души, произошла в мае, во время легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Алтайская правда», сообщает АиФ Алтай.

Прогуливаясь в районе Ленинского проспекта, Владимир Анатольевич увидел, как несколько юных атлетов 14-15 лет весьма своеобразно завершают свой пробег в эстафете. Подростки прыгали над Вечным огнем на мемориале «От борющихся павшим борцам за социализм».

- Они буквально распинали огонь, - вспоминает Шелковников. - Я, конечно, не выдержал, подошел, сказал: «Ребята, это же братская могила…»

Парни усмехнувшись, слезли, но как только он отошел от них метров на десять, снова продолжили пританцовывать, пиная по огню.

- В это время блюстителей порядка на проспекте было не меньше чем прохожих, рассказал Шелковников «КП»- Барнаул» сотрудники ГИБДД, полиции, Росгвардии, МЧС, курсанты БЮИ. Напротив мемориала находится здание администрации города. Его угол подпирали три офицера полиции. Пляски юнцов они наблюдали, но не остановили. И это продолжалось не пять, не десять минут, я уходил по делам, вернулся это кощунство продолжалось…

Неравнодушный горожанин не выдержал, подошел к полицейским.

- Мы сделали замечание, они не реагируют, - ответили те.

- Неужели, правда, ничего нельзя сделать? - обратился мужчина к курсантам юридического института. Те пожали плечами: раз полиция не может, значит так и есть.

Придя домой в мрачном настроении, мужчина позвонил по телефону доверия 128.

Через три недели получил официальный ответ «в действиях сотрудников полиции дисциплинарного проступка и нарушений действующего законодательства не усмотрено».

Тогда он перезвонил снова:

- А как же пляски на мемориале?

«Поведение участников легкоатлетического забега на призы газеты «Алтайская правда» не нарушало формальных норм права, а нарушало моральные нормы, которые не регулируются действующим законодательством», - ответили ему в письме за подписью начальника УМВД по Барнаулу Максима Гердта.

- Я и в городскую администрацию писал - отписались по шаблону. Это письмо уже четвертое, - говорит Шелковников. - Когда-то люди боролись за народное счастье, веря в правоту своего дела и отдали жизнь за это. Горожане с почестями захоронили их останки, воздвигли мемориал, следующие поколения зажгли на мемориале Вечный огонь. И теперь память всех этих людей - и тех, кто погиб, и тех, кто закладывал мемориал, попирается. Плясуны поняли, что не надо прятаться, таиться. На глазах у всех, в присутствии офицеров можно и плясать на могилах, и пинать огонь, и плевать на горожан, которых это возмущает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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