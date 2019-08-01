Возьмите монетку! Трогательный флешмоб от имени умершей от рака девочки дошел до Бийска
До города Бийска дошел, трогающий до глубины души флешмоб от имени десятилетней девочки Сони Рыбиной, которая минувшей зимой скончалась от рака.
- Если вам нужна помощь и не хватает денег на проезд, возьмите монетку! И пусть мир станет добрее.#МечтаСониРыбиной, - говорится в необычной объявлении, появившемся на остановке «Детская поликлиника» в Бийске.
Написано оно от руки на обычном тетрадном листке. Внизу на скотч приклеены монеты по рублю и по два рубля. И, судя по оторванному кусочку, кто-то уже воспользовался добротой неизвестного горожанина.
Это история началась в Петербурге. В феврале 2018 года девочке Соне врачи поставили диагноз рак. Девочка год лечилась от страшной болезни и за это время буквально влюбила в себя персонал больницы, в которой лежала. Медсестер и врачей покоряла ее забота о незнакомых людях и бескорыстная помощь. Однажды она сказала одной из сотрудниц: «Как было бы здорово: не хватает человеку денег - он может подойти, оторвать их и поехать домой». Этот разговор врачи передавали из уст в уста.
В январе Сонечка умерла… физически. А ее добрые дела приобрели новую жизнь! Родители девочки в память о ней запустили флешмоб #мечтаСониРыбиной. Первые объявления на остановках развешивали сами. Потом идею поддержали их друзья и волонтеры. Постепенно акция распространилась и на другие города. Добрые объявления стали появляться в Москве, Воркуте, Перми, Чебаркуле, Калининграде, Краснодаре, Лесосибирске, Ижевске, Ростове-на-Дону. В списке уже больше 50-ти городов.
Теперь они добрались и до Алтая. Жители Бийска уже оценили доброту неизвестного Робин Гуда. Кто именно оставил объявление на остановке «Детская поликлиника» - загадка. Известно только об идейном вдохновителе – маленькой девочке Соне.
- «Золотое сердце у ребёнка! Спасибо родителям!», «Неужели найдутся такие кто воспользуется детской добротой», «Как же мило)», - пишут горожане в социальных сетях.
Впрочем, находятся и те, кто уверен, что деньги заберут те, кому они не предназначаются.
- «Алкота оборвёт все», - говорят они.
Но и это, наверное, не главное. Главное то, что есть люди, которые просто продолжают доброе дело десятилетней Сони.
30 июля девочке должно было исполниться 11 лет. Именно в этот день в Бийске появилось объявление от ее имени.
ИСТОЧНИК KP.RU