На Алтае катер с туристами в тумане врезался в баржу

Утром 21 июля на озере Телецком (Республика Алтай), где любят отдыхать туристы, в пришвартованную к берегу баржу врезался катер. В происшествии пострадали пять человек.

Катером управлял местный житель. Он и пять пассажиров отдыхали в кафе, а утром хотели добраться по озеру до туристической базы в урочище Усть-Тюбэ.

- Во время поездки из-за густого тумана судоводитель не заметил пришвартованную к берегу баржу и врезался в нее, - рассказали в пресс-службе Алтайского Линейного управления МВД России.

На Алтае катер врезался в баржу, пришвартованную к берегуФото: предоставлено пресс-службой

В результате пострадали пять человек, трое из них с тяжелыми травмами с помощью службы медицинской авиации были доставлены в Республиканскую больницу. Эти трое человек находились в носовой части катера, куда и пришелся основной удар.

- В настоящее время Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, - сообщили в ЛУ МВД России.

Напомним, 23 июня 2018 года в Барнауле плавучее кафе «Барракуда» попало в сильный шторм на Оби. На тот момент на палубе находилось 120 человек. Из-за сильного ветра «Барракуда» столкнулась с опорой автомобильного моста, люди попадали на палубу. В результате 15 человек получили травмы, не опасные для жизни и здоровья. К счастью, никто не погиб.

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