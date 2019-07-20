Человек без лица: на Алтае нашли жуткий памятник

Путешественники наткнулись на жуткий памятник в Республике Алтай. Впечатлениями о необычной находке они поделились в городском сообществе «Черное и белое Барнаул».

Как рассказывает очевидец, наткнулись они на этот памятник случайно, когда искали наскальные рисунки древних людей. Он находится в районе села Бичикту-Боом (село в Онгудайском районе Республики Алтай).

- Увидели дорожку вверх и подумали, что нашли, но поднявшись на гору увидели этот памятник. Первое впечатление, жутковато стало. На камне истощенный человек без лица, а на руках суслик, - вспоминает автор.

Позже путешественники узнали историю этого странного памятника. Оказалось, что его установили в апреле 2017 года. Появление этой инсталляции связано с трагическими событиями Второй Мировой войны. В тот сложный период местные жители умирали от голода и только благодаря поеданию сусликов они могли выжить.

- По задумке автора, в зеркальном отражении каждый смотрящий может увидеть образ себя или своих родственников, ушедших на фронт и не вернувшихся домой. Очень необычный памятник, на мой взгляд, посмотреть на него нужно обязательно. У каждого из нас есть родные, знающие о войне не понаслышке. И этот памятник еще раз напоминает нам, что война раскидывает свою паутину гораздо дальше, чем мы себе представляем, - также добавляют путешественники.

К слову, эта грустная легенда заставила усомниться в правдивости событий одного из жителей Алтайского края.

- Простите, но что-то не вяжется в этой легенде. Понятно и логично, это когда люди умирали от голода в блокаду, еде просто не было от куда взять. Но живя в лесу, тайге, где у тебя свободный доступ к охоте и рыбалке, ягоды и грибы? Зачем кушать имуранга? Ты можешь спокойно пойти и поохотится на косулю или кабана, - прокомментировал Иван Сидов.