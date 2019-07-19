Болт на качество: жительница Барнаула купила шоколадку с «сюрпризом»

Жительница Барнаула обнаружила в купленной шоколадке неожиданную находку. Фотографиями найденного неприятного сюрприза она поделилась в группе городского сообщества «Черный список Барнаул».

В шоколадке «Джумка» производства «Яшкино» девушка обнаружила железный болт. Как крепежное изделие попало в сладость остается загадкой, но жительнице Барнаула явно повезло, что она не попробовала его на зубок.

- Доброе утро! Попила кофе на работе, хорошо хоть зубы не сломала. Первый раз в жизни в такой ситуации, - написала в городском сообществе девушка.

Судя по всему, разбираться в ситуации горожанка не стала, а решила просто предостеречь барнаульских сладкоежек от опасных покупок. А вот сами жители краевой столицы с юмором отнеслись к такой находке, некоторые и вовсе не поверили, что в шоколадке мог быть болт.

Фото: скриншот из сообщества "Черный список Барнаул"

- Постоянно пишут про то, как нашли в продуктах посторонние предметы... Сколько лет живу, ни разу ни у меня, ни у знакомых, ни у коллег, ни у родственников такого не было. Такое чувство, что это - враньё, - написала в комментариях жительница Барнаула.

- Батончик, богатый железом, - также прокомментировала Ева.

К слову, барнаульский юрист советует в подобных ситуациях обращаться в магазин, где по закону должны решить проблему.

- Необходимо обратиться в магазин, где был приобретен товар с требованием вернуть деньги, либо выдать покупателю аналогичный товар. Предварительно для обеспечения доказательств необходимо зафиксировать факт нахождения посторонних предметов в продукте. Для подтверждения его приобретения именно в указанном магазине необходимо также сохранить чек. В подобных случаях, как правило, администратор магазина идет навстречу и возвращает денежные средства покупателю, - поясняет Сергей Веселых.