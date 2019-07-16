Июльская осень. Почему в Барнауле листья на деревьях стали желтеть и опадать

В паблике «Барнаул 22» горожане бурно обсуждают «июльскую осень».

- Живу в центральном районе, возле ТЦ «Гулливер», – пишет горожанин Павел Алехин. - Вчера гулял с собакой и заметил, что на многих деревьях во дворе частично пожелтели и опали листья, местами все похоже на раннюю осень. Кто-нибудь видел такую картину раньше? Есть подобные случаи в других районах?

- Сегодня обратила внимание на деревья... и подумала, разве осень приходит в середине июля? – пишет Ольга, другая участница сообщества Barnaul22. - Деревья чем-то поражены, но как-то частями, как будто кто облил кислотой. Позвонила маме в Топчихинский район, и она заметила тоже самое... Что происходит? То пчелы гибнут массово, а теперь вот и деревья...

Академик, доктор географических наук Виктор Ревякин, комментируя эту новость «Комсомолке», заметил кратко:

- Желательно бы растения поливать каждый день – все горит, лето жаркое.

По словам Виктора Семеновича, на Земле идет смена климата:

- Продолжается глобальное потепление, только и всего. Увы и ах, ничего с этим сделать невозможно. Гербициды и яды здесь не при чем. Просто растениям в нынешнюю жару остро не хватает влаги.