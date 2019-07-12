2019-07-12T17:04:33+03:00
Общество

Яндекс: Барнаульцы хотят стать таможенниками

Среди поисковых запросов «где учат» и « где учиться» эта профессия стала самой популярной
Марина КОЧНЕВА
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Профессия таможенника оказалась самой популярной в БарнаулеПрофессия таможенника оказалась самой популярной в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Не так давно алтайские таможенники задержали на границе несколько тонн контрабандных конфет. Кроме этой сладкой новости у таможни есть еще одна. Согласно данным поисковых запросов по словам «где учат», «где учиться» 2018-2019 на Яндексе, профессия таможенника в Барнауле оказалась самой популярной. Как впрочем, в Новосибирске и Калининграде. Для сравнения - в Питере в лидеры вышла профессия стоматолога, в Москве – аналитика, в Волгограде – патологоанатом, Сочи – судья.

Данные поисковых запросов по словам «где учат» и «где учиться», 2018-2019

Данные поисковых запросов по словам «где учат» и «где учиться», 2018-2019

-Мой сын с шестого класса хочет быть таможенником исключительно по романтическим причинам, - поделилась с «Комсомолкой» учительница Татьяна Куравлева. - Посмотрел фильм « Белое солнце пустыни» и влюбился в главного героя - Верещагина.

Герой – таможенник из этого фильма, действительно супер - обаятельный. Фразы «За державу обидно», «Таможня дает добро» в нашей стране стали крылатыми.

Молодежь рвется в таможню

- Профессия таможенника очень важна и нужна обществу, она является надежным гарантом защиты экономических интересов государства. Работа в таможенных органах требует компетентности, дисциплинированности и принципиальности, - говорят в пресс-службе Алтайской таможни.

По данным Алтайской таможни, молодежь действительно активно принимает участие в конкурсах на замещение вакантных должностей, проводимых в Алтайской таможне. Узнать о вакансиях можно на сайте Сибирского таможенного управлении.

- В Алтайской таможне работает достаточно большое количество женщин, некоторые из них занимают руководящие должности. Кстати, с 15 августа 2019 года Алтайская таможня будет реорганизована в таможню фактического контроля, - говорят в ведомстве.

Силовики и "слабовики"

Но все же у абитуриентов романтические причины отнюдь не главные. По мнению алтайского политолога Юрия Чернышова, сегодня стрелка интереса при выборе профессии сместилась в сторону бюджетных организаций, причем зачастую связанных с властно-силовыми ресурсами.

- Люди, занимающие такие должности, как правило, обладают дополнительными бонусами. Интерес к интеллектуальным профессиям, примеру, библиотекарь, вузовский преподаватель или учитель, с их скромными зарплатами, катастрофически упал, - заметил политолог. К тому же в условиях повышения нагрузки и прогрессирующей бюрократизации в этих сферах понизился и сам престиж этих профессий.

Юрий Чернышов привел в пример шутливое рассуждение одного из публицистов о том, что у нас сегодня общество разделилось на «силовиков» и «слабовиков». Силовики - те, кто в погонах, слабовики -все остальные. Силовиком быть надежнее и выгоднее. Все остальные - беззащитные.

- Что касается должности таможенника – здесь может быть дополнительная власть над людьми, - считает барнаульский политолог. - От таможенников зависит решение многих вопросов, они могут при желании создавать проблемы для тех же бизнесменов, со всеми вытекающими последствиями. С этим периодически идет борьба, однако при отсутствии общественного контроля она малоэффективна. Остается еще заметить, что таможня - организация отнюдь «не резиновая», и все желающие там точно не устоятся. Вообще же, надо возвращать престиж тем массовым профессиям, которые жизненно необходимы для нормального развития общества.

Кстати

В настоящее время в состав Алтайской таможни входят восемь таможенных постов: Горнякский, Кулундинский, Барнаульский, Бийский, Заринский, Аэропорт Барнаул, Горно-Алтайский и Ташантинский.

Регионом деятельности Алтайской таможни является два субъекта– Алтайский край и Республика Алтай, которые граничат с Республикой Казахстан, Монголией и Китаем. Помимо многостороннего автомобильного пункта пропуска «Ташанта», в г. Барнауле функционирует международный воздушный пункт пропуска «Аэропорт-Барнаул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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