Где в Барнауле покупаться и позагорать

Алтайские синоптики передают на выходные прекрасную солнечную погоду. Так что все на пляж! О том, куда податься – в нашем обзоре.

Водоемы

Городской пляж

Адрес: Барнаул, о. Помазкин, Правобережный тракт, 10.

Цена: бесплатно

На официальном городском пляже Барнаул есть раздевалки, душ, туалеты, фонтанчики с водой. За отдыхающими следят спасатели, работает медпункт. Среди развлечений - площадка для пляжного волейбола, аренда катамаранов, кафе. Прокат шезлонга – 100 рублей.

Пляж «Водный мир»

Адрес: Правобережный тракт, 39.

Режим работы: с 10.00 до 21.00

Цена: 50 руб /день

В стоимость билета входит возможность пользоваться шезлонгом, раздевалкой и душем. На пляже работают волейбольной и футбольной площадками. К услугам посетителей - кафе, аренда гидроцикла.

Кепминг на озеро Пионерском

Адрес: Ленточный бор шоссе, 24

Режим работы: с 8.00 до 22.00

Цена: 250 руб /день, дети до 10 лет - бесплатно.

Пляж обработан от комаров, оборудован лежаками, душем, детской зоной отдыха и беседками. На территории есть два кафе, площадки для игры футбол и волейбол, баня.

Открытые бассейны

«Обь»

Адрес: ул. Папанинцев, 96, тел. (3852) 36-77-95

Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Цена: для дошкольников - 80 руб/час, для школьников - 150 руб/час( или 400 руб /день), для взрослых - 170 руб/час (или 600 руб /день)

Здесь работают два открытых бассейна - взрослый (длиной 25 метров) и детский. Вода в бассейнах подогревается до 28 градусов. Есть возможность взять в аренду инвентарь для плавания, работает кафе.

«Адриатика»

Адрес: ул. Попова 167а, тел. (3852) 50-14-91

Режим работы: с 9.00 до 20.00.

Цена: взрослые - 400 руб /день, дети до 14 лет - 350 руб /день, дети до о трех лет – бесплатно

В комплексе работают три открытых теплых бассейна - два детских и один взрослый. К услугам посетителей – душ, танцпол, кафе.

«Крыша»

Адрес: ТЦ «Воскресенье», ул. Мало-Олонская, 28, тел. (3852) 71-73-50

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Цена: взрослые - 400 руб /день, дети от 5 до 12 лет – 200 руб /день, дети до 5

В комплексе есть два бассейна – взрослый и детский. Минимальная глубина детского бассейна составляет 40 см. В стоимость посещения входят шезлонги, раздевалки, душ. Работает бар.

«Чайка»

Адрес: Борзовая заимка, ул. Пионерская Долина, 4, тел. (3852) 55-65-59, добраться можно на автобусе №2.

Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Цена: будни: взрослые - 300 рублей, дети до 10 лет - 200 рублей, дети до трех лет – бесплатно. В выходные: взрослые - 500 рублей, дети до 10 лет - 300 рублей, дети до трех лет – бесплатно

В парк-отеле есть бассейн для взрослых и для детей. Пользование раздевалками, тентами и душем входят в стоимость входного билета. Рядом с бассейнами есть баскетбольная, волейбольная площадки и футбольное поле. Спортинвентарь можно взять в аренду. Также есть возможность отдохнуть в лаунж-зонах или пообедать в ресторане. Для детей предусмотрены игровая комната и батут.

Комплекс открытых бассейнов «Пляж»

Адрес: ул. Энтузиастов, 12в, тел. (3852) 76-76-76

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Цена: взрослые - 500 руб /день, дети от 3 до 14 лет - 250 руб /день, дети до 3 лет - бесплатно

В комплексе работают три бассейна – взрослый (глубина и1,8 м) и два детских. В детских многоуровневых бассейнах вода подогревается 30 градусов. В стоимость билета входят зонтики, раздевалки, душ. На территории работает кафе и лаунж-зоны.

«Магис-спорт»

Адрес: ул. Взлетная, 25, тел. (3852) 53-55-25

Режим работы: с 6:00 до 21:00.

Цена: для взрослых - 400 руб /день, дяля детей до 13 лет - 200 руб /день

Бассейн расположен на крыше спорткомплекса. Члены клуба могут пройти бесплатно, гости – по приобретённому билету. Рядом с бассейном находится зона для фитнеса.

Пляж «Солнечный»

Адрес: с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1 (добраться можно на маршрутном такси № 203, № 269)

Режим работы: с 10. 00 до 21.00

Цена: взрослые - 400 руб /день, дети - 250 руб /день.

Из развлечений на пляже есть водные аттракционы, горки, площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Для детей оборудованы игровая площадка, горки и аттракционы, зона купания для самых маленьких.

На пляже оборудован пункт медицинской помощи, работают два кафе. В стоимость билета входит бесплатное пользование шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, волейбольными и баскетбольными площадками, раздевалками и душем. Автостоянка для посетителей также бесплатна.

«Планета Q»

Адрес: Борзовая заимка, ул. Байкальская, 47, тел. 961 230-20-10, добраться можно на автобусе №2.

Режим работы: с 10.00 до 21.00

Цена: взрослые - 500 руб /день, дети с 4 до 12 лет – 250 руб /день, дети до трех лет - бесплатно. Аренда VIP-зоны - 2000 рублей, парковка – 200 рублей.

Развлекательный комплекс открылся в июне этого года. Здесь работают взрослый и детский бассейны. К услугам отдыхающих – кафе, фаст-фуд. Гостей развлекают аниматоры.

Парк «Арлекино»

Адрес: Барнаул, ул. Г.Исакова 149а, тел. (3852) 23- 77- 22

Режим работы: с 10.00 до 20.00

Цена: взрослые - 300 руб /день, дети от 3 до 14 лет – 150 руб /день, дети до 3 лет - бесплатно.

В парке работают два бассейна: глубина детского 70 см, взрослого – 150 см. Рядом есть кафе и аттракционы.

Парк-отель «Лесные дали»

Адрес: ул. Широкая просека, 17, тел. (3852) 29-97-29, 57-03-57

Режим работы: с 10.00 до 23.00

Цена: 350 руб /день.

Здесь работает летний бассейн с подогревом за весьма приятную стоимость. Также к услугам – кафе, игровые площадки.