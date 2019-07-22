Барнаульские предприниматели предложили Мамаеву и Кокорину шить спортивную форму

Предприниматели из Барнаула вошли в сложное положение заключенных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и предложили им работу – в цеху по пошиву спортивной формы.

Дело в том, что авторы идеи – Антон Новоселов и Александр Яркин – сами футболисты. В свое время играли за барнаульское «Динамо». Несколько лет назад организовали фирму по пошиву спортивной формы. Ребята прекрасно понимают, как тяжело найти себя в обычной жизни после футбола. Узнав о том, что Кокорин и Мамаев теперь будут трудиться швеями, решили сделать им выгодное предложение о работе.

- А вдруг после выхода из заключения они не смогут трудоустроиться? Не найдут себе команду? Мы готовы их принять в наш цех, - из спортивной солидарности решили ребята, ведь бывших футболистов не бывает. Помогать своим надо.

Объявление о вакантных местах, которые обязательно приберегут для Кокорина и Мамаева предприниматели разместили на своей странице в Instagram.

poshiv_odezhdy_rus Наша компания по производству спортивной формы "Vamos-sport" @poshiv_odezhdy_rus узнав, что Александр Кокорин и Павел Мамаев будут работать в швейном цеху, пока отбывают срок заключения, решила предложить им работу на своём швейном производстве

- Узнав, что Александр Кокорин и Павел Мамаев будут работать в швейном цеху, пока отбывают срок заключения, наша компания решила предложить им работу на своём швейном производстве на более выгодных, в финансовом плане, условиях, после выхода на свободу, - говорится в объявлении.

Судя по словам самих заключенных, в ближайшее время они будут получить за работу 11280 рублей, а «чистыми» на руки после всех вычетов – 9300. Конечно, это совсем не те цифры, которые они видели в своих контрактах, но жить на что-то надо.

- Мы предложим им более выгодные условия работы: приятный коллектив и сдельная заработная плата. Заказы у нас есть, так что получать ребята будут в зависимости от объема выполненной работы, - говорит Антон Новоселов. - Ну, а вообще мы надеемся, что они все же смогут вернуться в футбол, подпишут контракт с хорошим клубом и будут радовать всех болельщиков своей прекрасной игрой!

Напомним, на свободу Павел Мамаев выйдет 6 ноября 2019 года, Александр Кокорин – 7 декабря 2019 года.

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