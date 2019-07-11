Исторический фундамент может стать достопримечательностью Барнаула

Общественная организация «Гражданский патруль» совместно с Русской православной церковью отправили запрос мэру Барнаула, чтобы провести археологические раскопки на месте фундамента Петропавловского собора (район площади Свободы). По задумке проектировщиков, это может дать второе дыхание исторической части города.

Будет ли построен новый собор?

По словам представителя «Гражданского патруля» Игоря Берга, в интернете жители краевой столицы не доверяют такой инициативе. Существует мнение, что весь проект задуман для того, чтобы построить очередную церковь для Барнаульской епархии. В общественной организации утверждают, что новый собор не будет представлять исторической ценности, так как это лишь копия, новодел. Цель общественников - сохранить исторический фундамент старинного собора, который был первым каменным зданием в Барнауле, организовать раскопки, очистить камень от загрязнения.

Однако в прошлом году велись оживленные обсуждения, на которых довольно ясно ставился вопрос именно о возведении нового храма. Акцентировали внимание на том, строить ли на имеющемся фундаменте или создать другой, с новым внешним видом. Ситуацию усложняет тот факт, что сквер на площади Свободы – зона охраны культурного наследия.

В чем ценность Петропавловского фундамента?

Главной особенностью является привязка к собору барнаульского кладбища, где были захоронены известные личности Барнаула – изобретатель паровой машины Иван Ползунов и первый главный начальник Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр. Но для историков все еще остается загадкой, правдивы ли утверждения о том, что Ползунов был захоронен именно в этом месте.

Уже стало известно о запланированных раскопках в правой дальней части сквера вблизи ул. Ползунова (если смотреть на него со стороны ТЦ «Поместье» - прим. Авт.), там будут вести поиски захоронения Андреаса Беэра. Жители Барнаула опасаются, что пострадает и территория дорог общего пользования, и высаженные в сквере деревья, но общественники уверяют, что это не так.

Лужайка за памятником, где будут проходить раскопкиФото: БОРЗОВ Денис

- При археологических раскопках практически не используется тяжелая техника, на место не приедет бульдозер, все будет происходить аккуратно, практически в ручном режиме. Это сделано для защиты самих исторических объектов, чтобы не расколоть хрупкие старинные кирпичи. К раскопкам привлекаются специалисты, - заверил представитель «Гражданского патруля» Игорь Берг.

Храм и останки точно на месте?

С помощью георадарных исследований на лужайке сквера была обнаружена алтарная часть собора, элементы фундамента и другие стройматериалы. Часть старого фундамента находится под асфальтом площади, вскрыть который нет возможности, так как это может навредить современной транспортной развязке. В планах - провести исследование грунтовой части сквера, которая находится за памятником жертвам политических репрессий.

Кто поддержал идею раскопок?

Археологи и историческое сообщество Барнаула одобряют эту инициативу и помогут в реализации проекта, в частности, кандидат исторических наук Данил Дегтярев, краевед Владимир Терешкин, архитектор Александр Деринг. Уже известно, что проводить раскопки будет инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ АлтГУ Владимир Семибратов.

Лужайка за памятником жертвам политических репрессий, где планируются раскопкиФото: БОРЗОВ Денис

Кто оплатит раскопки и памятный знак?

Пока нет точной информации о том, кто выделит средства. Вопрос на согласовании у мэра Барнаула Сергея Дугина. Скорее всего, расходы лягут на Барнаульскую епархию, которая заинтересована в реставрации православного собора и восстановлении исторической справедливости.

Справка КП

Петропавловский собор

Собор Петра и Павла был построен на Соборной площади города вместо деревянной церкви за счет Барнаульского сереброплавильного завода по проекту московского архитектора Д. П. Макулова в стилистике барокко. Колокольня возвышалась над остальными зданиями на высоте 22 метров. Храм заложили в 1771 году. В 1935 году собор был полностью разрушен.