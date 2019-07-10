Забурлила горячая кровь: в Барнауле водители устроили перестрелку на дороге

10 июля в Барнауле на пересечении улиц Попова и Гущина произошла перестрелка водителей. Об этом сообщили очевидцы в городском сообществе «Инцидент Барнаул».

Все началось с ДТП – по словам очевидцев, водители «Datsun» и «ВАЗ-2106» не поделили дорогу. После этого началась перебранка, которая закончилась стрельбой. Один выстрелил другому в живот и пробил голову. Мужчину увезли в больницу.

В отделе полиции по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу рассказали, что было зарегистрировано сообщение о конфликте пассажиров двух транспортных средств. Сотрудниками полиции проводится проверка. Участники инцидента задержаны.

- Задержанные активного сопротивления не оказывали, драки с сотрудниками полиции не было, - добавили в пресс-службе УМВД по Барнаулу.

В комментариях под постом жители краевой столицы стали делится впечатлениями от увиденного и своими версиями произошедшего:

- Граждане ближнего зарубежья не поделили дорогу, завязалась словесная перепалка, забурлила горячая кровь... В ходе произошедшего один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в воздух с целью попугать, - написал один из барнаульцев.

- Прям Голливудский блокбастер, - не удержался от комментария Григорий.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.