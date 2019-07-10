В конце июля на озере Яровое в четвертый раз будут устанавливать рекорд по лежанию на воде «звездочкой». В конце июня рядом с Белокурихой в седьмой раз прошел главный летний гастрономический фестиваль «АлтайФест», который посетили 25 тысяч человек. «Сибирская Масленица», «Алтайская зимовка», в этом году форум «Алтай. Территория развития» – эти и другие яркие праздники, собирающие тысячи жителей и гостей края, были подготовлены и проведены режиссером Светланой Власовой и ее командой.

Генерал спокоен

- Мой друг давным-давно сказал: «Каждый солдат на своем месте должен быть генералом». На каждом месте у меня действительно, как у полководца, стоят такие люди, которые могут, в случае чего, выручить ситуацию в любой момент. Мой муж говорит, перефразируя армейскую поговорку: «Если режиссер бежит, это наводит панику на всех». Все мероприятия, большие и малые, я готовлю заранее. Все тщательно продумывается. В голове есть схемы, которые работают уже много лет, есть команда. Поэтому да, я, как полководец - не бегаю по полю битвы во время сражения.

После праздника обязательно проводится «разбор полетов». Если этого не делать, то не будешь двигаться вперед. В этом году мы впервые участвовали в организации форума АТР. Площадка сложная, интерактивная: можно было заранее подготовить только церемонию торжественного открытия. По окончании мероприятия мы сами для себя написали большой список того, что нужно учесть на следующий год. Когда мы приступаем к подготовке следующего такого же праздника, первое, что мы делаем – достаем этот список и вспоминаем, на что хотели обратить внимание.

Идеально не бывает

- Совсем идеально никогда не бывает. Но в этот раз почти идеально прошла «Сибирская Масленица - 2019», которую наша команда возглавляла второй раз. Режиссер Ольга Бабаева семь лет назад создала концепцию праздника и успешно развивала его. Теперь, по решению заказчика, она занимается только творческой частью проекта, а мы – организационной. От этого фестиваль только выиграл. Фестиваль – это не только представление на главной сцене. Это еще и клининг, охрана, электричество, логистика, всех накормить, фирменный стиль, рекламная кампания, монтаж-демонтаж оборудования…

Удачным проектом в этом году было мероприятие-презентация проекта «Волонтеры Победы. Победа в каждом из нас». При этом пришлось делать этот митинг-концерт в экстремально короткий срок, с 3 по 15 мая.

Заказчик всегда прав?

- Заказчик, наверное, видит чуть дальше, чем режиссер. Он заказывает это мероприятие для того, чтобы решить какие-то свои определенные задачи, и к этому нужно прислушиваться. Если в команде возникают разногласия, я встаю на сторону заказчика и пытаюсь объяснить его требования.

Есть две категории заказчиков. Первые: у них скромный бюджет, и надо в его рамках сделать красивое мероприятие. У вторых хороший бюджет, и они говорят: «Мы вам доверяем. Удивите нас». Это для меня самый страшный вариант – во-первых, высоко доверие, во-вторых, нужно искать и придумывать действительно что-то очень необычное.

Меня очень радуют клиенты, которые стремятся порадовать зрителей. Одна из заказчиц постоянно произносила одну и ту же фразу: «Света, в Новоалтайске живут такие хорошие люди, давайте их удивим».

На День медика мы делали небольшой праздник в городской больнице. Мероприятие низкобюджетное, но в зале сидят умнейшие люди, и я не могу показать им какой-нибудь танец-ковырялочку. Всегда можно придумать, чем удивить даже за небольшие деньги.

Механика праздника

- Первое, что мы делаем, планируя праздник, - рисуем образ зрителя, выстраиваем логику события, режиссерский ход и придумываем, чем сможем удивить. Потом уже на эту «ось» можно нанизывать всякие «игрушки».

Всегда есть риск, что в процессе подготовки будут выплывать какие-то дополнительные затраты, хорошо бы учесть их на стадии составления сметы, утверждения бюджета. Если этого не учитывать, то в случае форс-мажора придется идти и клянчить у заказчиков. Я этого делать не люблю, поэтому стараюсь все предусмотреть. Все праздники, если уметь считать, просчитываются, особенно театральные – те, которые идут под крышей.

Четыре достижения, организацией которых занималась Светлана Власова, внесены в Книгу рекордов РоссииФото: из личного архива героя(ев) публикации

Блины от губернатора

- В этом году на «Сибирской Масленице» губернатор пек блины. Участие первых лиц региона в массовых праздниках очень важно, особенно для организаторов и учредителей. Во-первых, сразу повышается статус мероприятия, его подготовка идет проще. Второе: когда губернатор приезжает, приезжает пресса. Нет губернатора – СМИ относятся к мероприятию прохладно. Ты заказываешь для журналистов автобус, а он может приехать полупустым.

Благодарный зритель

- Я всем своим барнаульским коллегам еще бы раз наказала, чтобы они не забывали меня приглашать на свои мероприятия. Я прихожу и смотрю не для того, чтобы критиковать. Я наслаждаюсь, еще не насмотрелась как зритель. Стараюсь посещать все отчетные концерты творческих коллективов. Если прихожу на площадь Сахарова, то хожу в хороводах, пою песни. Но я при этом, не буду лукавить, мысленно дорабатываю то, что увидела.

Во время мероприятий на сцену часто выходят чиновники. Хотелось, чтобы они помнили о том, что это праздник, что речь не должна превышать двух-трех минут, не надо читать доклады, говорить заумные речи, особенно если в зале сидит много детей. Подберите простые добрые слова.

Философия рекордов

- Если говорить о рекордах как о событии, то это, прежде всего, яркий информационный повод, фишка праздника. Получить все СМИ на свой праздник – это большой успех. Рекорды – это все равно патриотизм: мы сделаем что-то такое, о чем расскажут на всю страну. Хорошо расскажут.

Праздники и фестивали не могут быть коммерческими, в первую очередь, они работают на имидж региона. В этом году на «Сибирскую Масленицу» приезжал эксперт – Геннадий Шаталов, председатель попечительского совета Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. О нашей Масленице он теперь говорит как о примере: для него удивительно, что зимой люди едут в поле за 200 км, чтобы отгулять Масленицу с утра до вечера. А для нас нет никакой загадки. Если мы правильно рассчитали, где им поесть-попить-погреться, есть что посмотреть, то, конечно, они останутся.

В 2015 году в День города мы делали большой пряничный дом, этот рекорд фиксировал представитель Книги рекордов России. Он тоже до сих пор вспоминает это достижение как красивое и необычное.

При этом к еде отношусь очень свято. Никогда не делаю конкурсов с едой. Один мой коллега говорит: «Когда же мы будем кидаться тортами?» Я этого себе никогда не позволю, не позволю сделать конкурс на сцене, кто больше всех и быстрее съест что-нибудь. Это заигрывание с публикой на грани фола, это некрасиво и не нужно. Мы, что, можем позволить себе все это с таким трудом вырастить, приготовить, а потом ногами растоптать? Режиссер должен четко понимать, что ему доверяют бренд – коммерческий или краевой. И он ни в коем случае не должен навредить этому бренду. Праздник возвышает это бренд.

Династия

- Мой папа – баянист, работник культуры от Бога. У него был фольклорный коллектив, и он говорил: «Надо на репетицию созывать». Пешком шел по домам и всех приглашал. Чтобы люди к тебе пошли, нужно с ними разговаривать. Сейчас отправил смс: «Приходи» - к тебе такое и отношение.

Нашего прадеда сильно наказали, это было еще во времена царской России, за то, что он на колоколах сыграл «Камаринскую». Все родственники со стороны отца играют на музыкальных инструментах. Мама – работник торговли. Когда я оканчивала школу, она уговаривала: «Иди в торговлю». Отец ничего не говорил, но я знала, что пойду в АГИК. На самом деле я и работник культуры, и работник торговли в одном лице: умею не только сделать праздник, но и «просчитать» его и объяснить заказчику, почему гонорар скрипачки за один выход должен быть именно таким.

У нас сейчас семейный бизнес, мне это очень приятно. На мероприятиях мы всегда вместе. Я знаю, что это мои люди, никто не подведет, никто не считает переработанных часов.

Кстати

Четыре достижения, организацией которых занималась Светлана Власова, внесены в Книгу рекордов России: изготовление пряничного дома в виде дома под шпилем, массовое лежание «звездочкой» на Яровом, изготовление самого большого пирога с разными начинками. Четвертый рекорд был установлен в марте 2019 года – самый большой масленичный хоровод (1134 человека).

В июне 2019 года «АлтайФест» был включен в Топ-10 российских гастрономических фестивалей. В 2017 году алтайский праздник получил Гран-при премии Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма».

Досье

Светлана Власова родилась в селе Хлопуново Шипуновского района. Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности «культпросветработник, режиссер клубных массовых представлений». Работает с 1986 года. Первое место работы – режиссер народной агитбригады Дома культуры села Корнилово Каменского района. С 1998 года работала в Барнауле – ведущей радио и ТВ-программ, менеджером мероприятий. С 2006 года – предприниматель.