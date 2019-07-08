Гороскоп с 8 по 14 июля 2019 года: на этой неделе не нужно идти напролом

Звезды говорят о том, что неделя с 8 по 13 июля 2019 года должна быть довольно спокойной. 8 июля начинается период ретроградного Меркурия, а это значит, что не нужно идти напролом и вопреки всему. Главный залог успеха в данный момент – стабильность и размеренность.

О том, что ждет представителей всех знаков зодиака на этой неделе – в прогнозе Веры Топчеевой.

Овен

Овнов ожидает достаточно активная неделя с благоприятным стечением обстоятельств - неожиданные встречи и романтические знакомства обещают быть бурными, однако, запланированные статьи расходов могут пополниться неожиданными затратами.

Телец

Тельцам придется нелегко, но это лишь укрепит их упорство и стимулирует к действию, на деловых переговорах и при подписании документов придется проявить дипломатию и внимательность, в семейных отношениях возможен нежданный поворот событий.

Близнецы

Близнецы действуют в привычном ритме в разных направлениях, хотя возможны недоразумения и задержки со связью и перемещением, непредвиденные ситуации с ближайшим окружением вызовут дискомфорт и сложности в общении.

Рак

Раки витают в облаках, мечтая об отпуске и путешествиях, и могут упустить важные моменты в отношениях с партнерами, будь то деловые или брачные. Во избежание ошибок и финансовых неурядиц стоит дать себе отдых или сконцентрироваться на результате.

Лев

Львам не пристало сидеть на пятой точке ровно, события стимулируют их к активным действиям, а кого-то и подтолкнут вверх по карьерной лестнице с новыми проектами или в новой сфере деятельности, а вот интриги за спиной могут неблагополучно аукнуться на общем самочувствии.

Дева

Девы пребывают в пессимистичном настроении, непредвиденные обстоятельства могут помешать исполнению задуманного и пошатнуть твердую почву под ногами, зато благоволение в делах амурных порадует не только романтикой, но и серьезными предложениями.

Весы

Весы пребывают в благодатном расположении духа, в приятных встречах и заботах, основательность и воля приведут их к хорошим результатам материального характера, а любимые люди поддерживают и окружают заботой.

Скорпион

Скорпионам предстоит освоить новые навыки, а кому-то и получить новые знания, предприимчивость и активность способствуют признанию в обществе, а загадочная встреча с незнакомкой может обернуться приятным совместным путешествием.

Стрелец

Стрельцы немного нервны и утомлены множеством обязанностей и неотложных дел. Переключив свой мысленный поток в позитивное русло, вы сможете не только воспользоваться идеей, но и разглядеть выгодные предложения, некоторые дела будут благополучно завершены.

Козерог

Козероги заняты решением повседневных дел и, невзирая на мелкие проблемы и несогласие оппонентов, добиваются значительных результатов, а кто-то заручится поддержкой влиятельных лиц, открываются новые перспективы в делах и отношениях.

Водолей

Водолеев ожидает ровный период, многие дела идут по накатанным рельсам, в коллективе приятная творческая атмосфера и можно проявить свои таланты и способности, стоит проявить осторожность в своих обещаниях и не поддаваться на провокации домашних.

Рыбы

Рыбы весьма пассивны, предаются мечтаниям и всецело заняты амурными делами, в учебе и поездках возможны недоразумения, недоработки, а непредвиденные обстоятельства способны привнести ложку дегтя в рабочую атмосферу.