2019-07-05T11:10:48+03:00
Общество

На Алтае создадут два национальных парка

О том, как сохранить природные богатства, представители власти обсудили на круглом столе в Белокурихе
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Сергей КулыгинФото: Сергей Кулыгин
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4 июля в городе курорте Белокуриха прошел «круглый стол» комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. На мероприятии обсудили вопросы сохранения природных богатств - ленточных боров, водных ресурсов Алтайского края, а также создание новых национальных парков.

На круглом столе в Алтайском крае встретились сотрудники федеральных и региональных министерств и ведомств, а также главы городов и районов. Одним словом - все, кто заинтересован в решении экологических проблем на своих территориях. Эксперты обсуждали проблемы и искали пути их решения, в том числе на уровне законодательной базы.

Фото: Сергей Кулыгин

Фото: Сергей Кулыгин

В России планируют создать 24 особо охраняемые природные территории федерального значения. В их числе в ближайшие годы в Алтайском крае появятся два национальных парка – «Горная Колывань» и «Тогул». Первый должен быть организован к 2023 году, а второй, который охватит сразу три района - Ельцовский, Заринский и Тогульский – получит финансирование уже в следующем году.

- Важно, чтобы это все было логично, системно, выстроено с учетом позиции и интересов жителей, которые проживают в регионе, и способствовала и сохранению природных богатств Алтая, развитию экологического туризма, - сказал Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Фото: Сергей Кулыгин

Фото: Сергей Кулыгин

С появлением особо охраняемых природных территорий в Алтайском крае также появятся дополнительные средства из федерального бюджета. А это новые рабочие места, создание инфраструктуры, приобретение техники.

По словам Ивана Шмакова, директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий, для каждого национального парка, включенного в федеральный проект, предусмотрено финансирование, как на первоначальные организационные работы, так и на первичное материально-техническое оснащение. И так же на выполнение государственного задания как на первые год, так и на последующие.

Власти уверены, что сейчас главная задача – это объяснить жителям об открывающихся перспективах заповедной зоны. Поэтому в районах идут публичные слушания.

Фото: Сергей Кулыгин

Фото: Сергей Кулыгин

- Сегодня у людей, безусловно, есть вопрос - что они получат взамен?! В том числе такие вопросы как собирательство, дикоросы, эндемики, которые присутствуют на этих территориях и даже выпас крупнорогатого скота. Это всё то, что формирует благо каждой семьи, практически это экономика каждой семьи. И поэтому с этим вопросом, я считаю, нужно работать достаточно серьезно и вопросы то, что это будет разменяно на тот туристический поток, который образуется в рамках создания национального парка, жители не всегда верят этой перспективе. Поэтому этот вопрос сегодня был задан и федеральному министерству, этот вопрос будет обсуждаться в комитете и в резолюции по итогам сегодняшнего заседания, - отметил Александр Прокопьев, депутат Госдумы.

К слову, подобные встречи и дискуссии способствует взаимопониманию и принятию взвешенных решений, которые будут соответствовать реальной жизни в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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