Комариные слабости: Кровососущие любят сексуальных женщин и алкоголь

Никто не любит комаров. Они часто портят прогулку и здоровый сон. Но на самом деле это очень интересные насекомые, которые во многом похожи на людей. О том, чем же могут быть полезны комары и в чем наше с ними сходство «Комсомолке» рассказали барнаульские эксперты.

Разборчивые создания

Научно доказанных фактов о комарах не так уж и много, а вот суждений, с которыми многие соглашаются – достаточно. Одно из них - писклявые кровопийцы предпочитают людей с 1 группой крови.

- В первой группе крови полностью отсутствуют белки, и это влияет на ее консистенцию. В этой группе эритроциты имеют более гладкую поверхность. Следовательно, органы химического чувства у самок на таких людей реагируют сильнее, - объясняет Людмила Комарова, доктор биологических наук, член Русского энтомологического общества.

Также комарам нравится и 2 группа крови.

Стоит отметить, что человека кусают именно самки комаров. Кровь нужна им для продолжения рода. А вот самцы питаются только нектаром или соком растений.

Любят сексуальных

Комарихи, как бы парадоксально это не звучало, имеют сходство с мужчинами. Они также за версту чувствуют сексуальных женщин. Уже доказано, что мужчины любят не только глазами, а чаще всего реагируют именно на запах противоположного пола (на подсознательном уровне).

- Дело в том, что комаров привлекает высокий уровень половых гормонов. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам, - говорит Ирина Кудряшова, доцент кафедры зоологии и физиологии АГУ.

А люди с такой особенностью, как известно, обладают ярким сексуальным темпераментом. В приоритете женщины, потому что в определенные периоды комары чувствуют обилие крови у них. Вот и слетаются полакомиться.

Метеозависимые насекомые

Комары очень сильно реагируют на изменения в атмосфере. Поэтому, если быть очень наблюдательными, то по ним можно определять различные природные катаклизмы. А еще есть мнение, что эти насекомые прячутся перед дождем.

Любители пива

Как говорится, необъяснимо, но факт. Комарихи не прочь отобедать кровью тех, кто слегка «под градусом». Правда от таких комариных гулянок появляется приплод с аномалиями. Как рассказал наш эксперт, в ходе эксперимента выяснилось, что от пива рождаются комары со сросшимися усиками, либо с шишкообразными наростами.

Чревоугодники

Еще одно сходство комаров и людей – и тем и другим сложно остановиться в тот момент, когда им очень вкусно.

- Со студентами мы проводили эксперимент. Аккуратно смахивали комара, чтобы он вернулся. И если комару очень вкусно, то он уже не контролирует забор крови. Самка набирает ее, пока не взорвется, - рассказывает Людмила Комарова.

К слову, это наблюдение распространяется не на всех. По словам барнаульского специалиста, комары не кусают людей, у которых есть сильные заболевания. Насекомым подавай только здоровых и вкусных.