Что такое крафт и кто его варит: Барнаульский сомелье рассказал о нюансах пивоварения

Не так давно в России стало популярно крафтовое пиво. Оказывается, в Барнауле есть немало специалистов, разбирающихся в данных напитках. Корреспондент «Комсомолки» встретилась с сомелье крафта и выяснила все нюансы этой работы.

Ивану Медведину всего 27 лет. За это время коренной барнаулец успел пожить в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Мой собеседник перепробовал немало сортов пива.

- У меня есть черта – мне все быстро надоедает по жизни, то есть я загораюсь и вскоре остываю. Когда все пили обычное пиво, я пытался как-то выделиться. Я начал искать необычные напитки. По традиции, простые бары ориентированы на пиво, которое будут пить абсолютно все. Но мне удавалось находить что-то новое, не похожее на все остальное. Тогда я еще совсем не разбирался в сортах. Есть нюансы, которые приходят лишь с опытом, - рассказал Иван.

Краткий курс в историю

Точное время, когда люди создали пиво, назвать нельзя. По словам сомелье, любое пиво состоит из четырех компонентов: вода, дрожжи, хмель и солод.

- Допустим, пять тысяч лет назад у какого-либо человека не было возможности достичь какого-то водного источника, а вода – основа жизни. Вода была либо в горах, либо в вырытом колодце, но если в него упадет крыса, например, то жидкость будет заражена, что грозило смертью всей деревне. И тогда люди заметили, что если в воду заложить рожь, пшеницу или ягоду, то есть все, что имеет сахара, и оставить на тепле, то запускается процесс брожения. Это было чудом. А из-за процесса брожения появлялся градус. Этого хватало, чтобы обеззараживать напиток. С этого момента и началась алкогольная культура, - рассказывает Иван.

Раньше в пиве было всего 1-2 градуса алкоголя. Современные же технологии позволяют доводить этот уровень до 17 градусов. Увеличилось и количество видов напитка. Сколько их существует по всему миру, сказать сложно. Но уже сейчас ясно, что в обычном баре у дома выбор не велик.

Дай нам крафт

Так чем же отличается крафтовое пиво от обычного? По идее, крафт - это любое пиво, произведенное в небольшой и независимой пивоварне с применением традиционных технологий пивоварения и использованием самых качественных ингредиентов. Здесь все просто: при производстве пива на больших концернах напитку уделяется меньше внимания. Роль играет и коммерческая составляющая. А при варении в более «домашних» условиях пивовар заинтересован больше не в получении прибыли, а в выходе качественного напитка, отличающегося от пива для масс.

- На крупной пивоварне, допустим, варится 10 тысяч литров в месяц, а в частной – тысяча. Пивовар на концерне попробовал пиво – не понравилось, но не выливать же его? Это миллионная убыль. Так и появляется пиво по акции «2+1». Но частник дорожит своей репутацией, а так как убыль небольшая – некачественный продукт он выльет. Поэтому мы сотрудничаем именно с микропивоварнями, - добавил Иван.

В крафтовом ремесле пивовар сам решает, когда и в каком объеме сбывать продукцию. Посредником между ним и точками продажи алкоголя выступает сомелье.

- Со всеми пивоварами я держу постоянную связь, всех знаю в лицо, даже если они из других городов и стран. Я не пропускаю ни одного фестиваля. Человек должен захотеть сварить это пиво. Он нашел рецепт пива, которое варили две тысячи лет назад в какой-то далекой деревне, и мечтает повторить его. Например, мне звонит один и говорит: «Ребята, я сварил классное пиво, но есть только один ящик», - рассказал любитель крафта.

Кстати, у пивоваров есть и условие – любой, кто заявляет, что он варит крафт, не может производить напитки больше определенного объема. Потому что при варках в большом количестве теряется качество. Так, многие ценители пенистого, начиная с варения крафтового пива, не выдержали и ушли в крупное производство.

Есть ли в России культура питья?

По словам Ивана, раньше пиво считалось «жидким хлебом». Его пили абсолютно все. Но с появлением различных добавок для продолжения срока годности и усиления вкуса, увеличился и вред. Со временем люди и вовсе перестали помнить, что качество вкуса должно преобладать над обычным пьянством.

- В Германии, Бельгии или другой любой европейской стране дома пиво почти не пьют. Для этого люди идут в бар и культурно распивают в компании друзей или приятелей. Там даже есть ящички для своих стаканов, а ключ от него передается из поколения в поколении. У нас же пиво покупают только для того, чтобы получить веселящую или сонную дозу.