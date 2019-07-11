Ипотека и кредиты. Как не сойти с ума?

В Барнауле пройдет двухдневный тренинг «Рефлексы должника».

15 июля программу презентует автор – Геннадий Кондаков.

Если вы боитесь взять кредит, оформить ипотеку или имеете обременительные финансовые обязательства; если вы испытываете тревогу и стресс от одной мысли быть должником, постоянно испытываете страх не расплатиться, то эта встреча, несомненно, принесет вам пользу!

Деньги несут в себе энергию, и важно уметь направлять ее в правильное русло, а для этого, прежде всего, нужно научиться грамотно управлять энергией своих страхов.

Заемные средства могут понадобиться в любой момент времени – для покупки квартиры, для расширения бизнеса или просто для бытовых нужд. Эти средства всегда можно приумножить и использовать себе во благо, но часто люди испытывает панический страх при мысли о кредитовании. А если кредит уже оформлен, то беспокойство не отпускает ни днем, ни ночью.

Какой здесь может быть выход?

- Формирование комплексной программы поведения, способность занять позицию человека, умеющего спокойно решать кредитные вопросы.

Важные тезисы:

Аспекты психологического состояния должника

Механизмы возникновения долговых зависимостей

Методы противодействия

Кому будет полезна встреча?

• Ипотечникам

• Заемщикам

• Предпринимателям

• Управленцам

• Политикам

• Тренерам, коучам

• Психологам

• Любому, кто испытывает страх кредитования.

Внутренний мир людей невероятно сложен и многообразен, но в него по умолчанию «зашит» механизм долга. Поведенческие рефлексы руководят жизнью человека на 80-90%, в итоге мы принимаем решения, выбираем образ жизни, совершаем те или иные поступки под руководством шаблонов, записанных на уровне подсознания.

Что такое механизм долга, как он устроен и какие злые шутки играет с людьми? Осознаем ли мы, какие нас ждут последствия и сможем ли мы их избежать?

Ответы на эти и многие другие вопросы знает автор курса Геннадий Кондаков - тренер с 17-ти летним опытом преподавания систем саморазвития личности.

Информация о спикере:

• Автор и соавтор книг «Формирование личной Харизмы»; «Как чувствовать прибыль».

• Преподаватель навыков рефлекторного конструирования.

• Разработчик учебного Курса «Чувство ПРИБЫЛИ» основанного на методах создания новых поведенческих рефлексов.

• Предприниматель, директор торговой компании «Альтаир групп».

• Провёл более 3000 тренингов по саморазвитию в 10 странах мира.

• Изучал и преподавал психосоциальных методики.

Для чего вам это нужно?

Представьте человека, способного осознанно управлять своими кредитами. Как вы думаете, какой он?

Прежде всего, это человек, прошедший несколько этапов «внутренней эволюции». Человек, который владеет следующими навыками:

• Осознание и управление своими страхами

• Получение выгоды еще на стадии моделирования решения

• Пожизненные поведенческие рефлексы, позволяющие увеличивать личную прибыль автоматически

• Рефлекторные настройки устойчивого получения прибыли в любых агрессивных ситуациях

Тренинг «Рефлексы должника» предназначен для выработки правильных реакций по отношению к институту кредитования, ипотеке и другим подобным ситуациям.

Какие ситуации здесь можно назвать правильными?

- Те, которые неизменно приводят к росту нашего благосостояния, не нарушая нашего внутреннего спокойствия.

После прохождения тренинга вы получите устойчивый пожизненный результат – рефлекс удачного кредитования.

Презентация тренинга состоится 15 июля в 15-00.

Конференц-зал Сибирской медиагруппы, Короленко, 51, 2-й этаж.

Вход свободный.

Тел.: 8-906-945-53-33

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