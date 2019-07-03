На сколько подорожает бензин в Алтайском крае

В ближайшие дни цены на бензин могут подскочить. Дело в том, что с 1 июля закончились сроки соглашения на заморозку цен между правительством России и топливными компаниями.

Заморозка цен и стоимость за литр бензина

Основной фактор, который влияет на поднятие цен в России – это слово президента. В прошлом году правительство заявило о заморозке роста цен, и она произошла. Это случилось благодаря созданию «демпфера», который сгладил ситуацию на рынке. Механизм работал примерно по такому принципу: пока стоимость не росла, топливные компании получали компенсации из Фонда национального благосостояния. Дело в том, что на российском рынке компании продают тонну бензина за 50 тысяч рублей, но эту же тонну они могут продать на экспорт примерно за 60 тысяч рублей. Разницу восполняло правительство - это была компенсация на упущенную прибыль. Теперь компании не будут ее получать, но могут значительно увеличить цену на бензин и дизель.

Несмотря на то, что нефтянники должны были «заморозить» цены на топливо, некоторые источники заявляют о том, что автолюбители заметили подорожание бензина на 20-30 копеек. Правительство уже поручило проверить достоверность этой информации и в случае чего оштрафовать нефтяные компании.

Теперь ситуация с ростом цен на бензин за литр другая – президент сказал, что за год она не должна вырасти больше, чем процент инфляции. Минэкономразвития рассчитывает на 5% обесценивания. «Комсомолка» задала вопрос эксперту, чтобы узнать примерный прогноз.

- Точно сказать нельзя, потому что цена зависит от биржи. Но до конца года литр бензина может подорожать на 2,5 рубля. Что касается заморозки цен - продлевать ее точно не будут. Недавно в компании «Роснефть» рассказали, что каждый месяц нефтяники теряли из-за соглашения около 10 миллиардов рублей чистой прибыли, которая могла уйти на дивиденды акционерам, - рассказал председатель и вице-президент алтайского топливного союза Юрий Матвейко.

Одна из крупнейших сетей АЗСФото: Олег УКЛАДОВ

Почему цена на бензин на Алтае ниже соседних регионов

В Красноярском крае, Омской и Новосибирской области топливо оценивают дороже, чем в нашем регионе. У нефтяных компаний есть понятие «медиана рынка», они смотрят среднее количество заправок по региону, минимальную и максимальную цену. Это и есть ориентир для компании, по которому они определяют цену для своих АЗС. Еще одной причиной невысокой цены считается большое количество суррогатной продукции. Это топливо, которое ниже по качеству известного «пятого класса», которым гордятся крупные нефтяные компании.

В Алтайском крае около 500 заправок, примерно 400 из них – частные. Они торгуют топливом по цене ниже, чем у гигантов рынка. Некоторые частные закрываются, потому что не выдерживают конкуренции на прибыльных участках. При этом количество АЗС сокращается, нефтяные компании вытесняют частников, но и сами иногда вынуждены покинуть рынок, потому что зачастую их точки продажи не дотягивают до заветных 10 тысяч литров.

- За последние годы в Алтайском крае закрылось примерно 100 заправок. Отъезжая буквально на пять километров от федеральной трассы, можно заметить брошенные частные заправки. Нефтяные компании же расположены в городах или около них, поэтому у машин скорой помощи или школьных автобусов из районов возникают проблемы. Они ездят за 50-70 километров, чтобы восполнить топливо, - говорит Юрий Матвейко.

Но пока частных компаний много, и они занимают довольно большую часть рынка, однако не ясно, за счет чего - небольшого штата сотрудников или же низкого качества топлива, проверить которое крайне тяжело на территории Алтайского края. Ближайшая аккредитованная лаборатория находится лишь в Новосибирской области.