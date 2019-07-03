2019-07-03T13:16:58+03:00
Общество

Елена Летучая и Митя Фомин работают волонтерами на Алтае

Они проверяют фотоловушки и подкармливают диких птиц и животных
Дарья САВЕНКО
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Скриншот @elenapegasСкриншот @elenapegas
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Телеведущая Елена Летучая и певец Митя Фомин стали волонтерами Всемирного фонда защиты дикой природы и приехали в Национальный парк «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

Уже третий день они помогают сотрудникам парка проверять фотоловушки, подкармливать диких птиц и животных. Звездам приходится жить в полевых условиях – без гримерок, ресторанов и привычных съемочных павильонов.

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Вот мы и прибыли в Национальный Парк Сайлюгемский
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– Я стала реальным работникам фонда: живу в полевых условиях, принимаю участие в мониторинге редких животных и их подкормке, пройду по следам крупного хищника, стану частью антибраконьерской бригады и многое другое. Мы хотим донести до широкой аудитории, имеющиеся природоохранные проблемы страны, вдохновить и вовлечь в их решение, – написала на своей странице Летучая.

Судя по социальным сетям, ребята действительно живут в юртах, по вечерам собираются около костра, кушают простую еду и ездят смотреть на животных и фотоловушки на квадроциклах.

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Сегодня начинается июль и наша с @wwfrussia @diagonal11 @elenapegas экспедиция на Алтай
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Работа волонтеров войдет в большой документальный фильм, целью которого станет привлечение внимания к проблеме исчезающих видов животных, в частности снежных барсов.

– Здесь все абсолютно иначе! Мы сейчас снимаем фильм, много общаемся с местными и работниками национального парка, с учеными-биологами. Эти люди каждый день предпринимают массу усилий для того, чтобы сохранить каждую особь снежного барса и создать условия для его выживания! Это просто героический труд. Такой уровень воспитания, ценностей, внимания к живому и животному, которого, я считаю, очень не хватает жителям мегаполиса, – выразил восхищение на своей странице Фомин.

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Глаза в глаза через...
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На Алтае Летучая и Фомин пробудут до 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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