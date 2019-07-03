Елена Летучая и Митя Фомин работают волонтерами на Алтае

Телеведущая Елена Летучая и певец Митя Фомин стали волонтерами Всемирного фонда защиты дикой природы и приехали в Национальный парк «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

Уже третий день они помогают сотрудникам парка проверять фотоловушки, подкармливать диких птиц и животных. Звездам приходится жить в полевых условиях – без гримерок, ресторанов и привычных съемочных павильонов.

elenapegas Вот мы и прибыли в Национальный Парк Сайлюгемский

– Я стала реальным работникам фонда: живу в полевых условиях, принимаю участие в мониторинге редких животных и их подкормке, пройду по следам крупного хищника, стану частью антибраконьерской бригады и многое другое. Мы хотим донести до широкой аудитории, имеющиеся природоохранные проблемы страны, вдохновить и вовлечь в их решение, – написала на своей странице Летучая.

Судя по социальным сетям, ребята действительно живут в юртах, по вечерам собираются около костра, кушают простую еду и ездят смотреть на животных и фотоловушки на квадроциклах.

mf_agent Сегодня начинается июль и наша с @wwfrussia @diagonal11 @elenapegas экспедиция на Алтай

Работа волонтеров войдет в большой документальный фильм, целью которого станет привлечение внимания к проблеме исчезающих видов животных, в частности снежных барсов.

– Здесь все абсолютно иначе! Мы сейчас снимаем фильм, много общаемся с местными и работниками национального парка, с учеными-биологами. Эти люди каждый день предпринимают массу усилий для того, чтобы сохранить каждую особь снежного барса и создать условия для его выживания! Это просто героический труд. Такой уровень воспитания, ценностей, внимания к живому и животному, которого, я считаю, очень не хватает жителям мегаполиса, – выразил восхищение на своей странице Фомин.

mf_agent Глаза в глаза через...

На Алтае Летучая и Фомин пробудут до 4 июля.