«Приглянулся»: барнаульский футболист подписал контракт с клубом российской Премьер-лиги

Молодой футболист из Барнаула Артем Шаболин стал игроком клуба «Урал» из российской Премьер-лиги. В прошлом сезоне 18-летний спортсмен выступал за новотроицкий футбольный клуб «Носта».

О подписании соглашения с полузащитником уральский клуб сообщил 27 июня на своей официальной странице Вконтакте. Игрок будет внесен в заявку команды для участия в матчах Премьер-лиги и ПФЛ.

Пока спортсмен не выходил на поле за новую команду, но уже успел провести сборы в Словении вместе с основным составом. О переходе в уральский клуб барнаулец рассказал корреспонденту «Комсомолки».

- Я думаю, в ближайших матчах появления за команду Премьер-лиги не стоит ожидать, все-таки время на адаптацию никто не отменял. Сначала буду выступать за Урал-2, а дальше все будет зависеть от меня, - поведал футболист.

В беседе с корреспондентом он весьма скромно отметил причину, по которой его взяли в новую команду: «Приглянулся».

- До этого выступал за Новотроицкую «Носту», во время чемпионата спортивный директор ФК Урал наблюдал за нашей командой, и так получилось, что я им приглянулся. В итоге позвали на просмотр, а после пяти дней приняли решение – оставляют! - рассказал Артем Шаболин.

Барнаулец, выступающий на позиции правого крайнего полузащитника, в грядущем сезоне будет играть под 69-м номером. Уже несколько дней он тренируется с новой командой. По его словам, разница в уровне клубов впечатляет: игроки новой команды быстрее принимают решение на поле.

Справка КП

В сентябре прошлого года Артем дебютировал в профессиональном футболе в составе клуба из Новотроицка. В минувшем сезоне он провел 16 матчей в ПФЛ в составе «Носты», став автором трех забитых мячей. В Барнауле он занимался в школе Алексея Смертина под руководством тренера Владимира Евглевского.