Чуйский тракт – достояние и гордость Алтая

5 июля Упрдор «Алтай» после реконструкции ввело в эксплуатацию участок федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Майминском районе Республики Алтай. А торжественной церемонии открытия принимали участие заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Андрей Костюк и другие.

В объезд села

В настоящее время восьмикилометровый отрезок Чуйского тракта проходит по центру Маймы. Летом, в пик туристического сезона здесь стали собираться пробки. Так что новая дорога – это острая необходимость как для местных жителей, так и для гостей региона. По своему назначению она должна снять часть напряжения и перенаправить автомобильные потоки.

- Сейчас идет активная разработка обхода села. Она разбита на два этапа. Один из вариантов уже готов и в сентябре мы отправим его на экспертизу, - говорит Ярослав Долинский начальник Упрдор «Алтай». – Следующий участок глубокого обхода будет готов к следующей весне, и на экспертизу мы его отправим в мае. Это будет логическое продолжение пятого пускового комплекса и на этом мы завершим данный участок. Более того, тем самым мы сделаем развитие транспортной структуры в агломерации Горно-Алтайска и его пригорода.

Кстати, решение по обходу села было принято исходя из пожеланий местных жителей. На общем сходе часть людей высказалась против строительства дороги на территории поселения. Именно поэтому прорабатывается более экологичный вариант – за пределами Маймы. Правда при этом обход будет чуть длиннее – 11 километров. Есть и трудности с прокладыванием трассы, но они рабочих не пугают. Завершить строительство они планируют к 2024 году.

- Помимо этого мы активно занимаемся плановым ремонтом Чуйского такта. На сегодняшний день он практически полностью отремонтирован. В последние годы, благодаря финансированию мы смогли усилить работу в данном направлении, особенно в дальних районах. Также ремонт ведется в пригороде Горно-Алтайска. Это еще хорошо стыкуется с программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в районе от Маймы до Горно-Алтайска мы 22 километра приведем в нормативное состояние, - добавляет Долинский.

Андрей Костюк вручает благодарность прорабу ДСУ № 4 Алексею Макарову, руководившему строительством объекта.Фото: УПРДОР «Алтай»

Четырехполосное будущее

Дальнейшее развитие Чуйского тракта – одно из основных направлений деятельности федеральных дорожников в республике.

- Сегодня 85% протяженности трассы соответствует нормативным требованиям. Для сравнения десять лет назад этот показатель был менее 50%, - отметил глава Росавтодора Андрей Костюк.

Всего же, по данным дорожников на долю Республики приходится 540 км Чуйского такта. Это одновременно и главное достояние и главная головная боль местных властей.

- Чуйский тракт – это главная транспортная артерия региона. Он по праву признан одной из самых красивых дорог не только в России, но и во всем мире. По версии National Geographic мы вошли в десятку самых красивых дорог мира, - говорит врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. – Чуйский тракт – это главная дорога по пассажиропотоку и по грузопотоку, в том числе в Монголию и в Китай. Однако есть и обратная сторона – участок от въезда в республику до села Усть-Сема, особенно в сезон – очень сильно забит машинами. Даже бывают пробки. Поэтому открытие четырехполосной дороги – это жизненная необходимость для региона.

Судя по планам, расширение Чуйского тракта рано или поздно произойдет на всем его протяжении от Новосибирска до Горно-Алтайска. Есть даже конкретные сроки – до 2024 года. Как отмечают местные власти, сейчас это уже не прихоть, а естественная потребность, вызванная возросшим трафиком.

Расширение Чуйского тракта рано или поздно произойдет на всем его протяжении от Новосибирска до Горно-Алтайска. Есть даже конкретные сроки – до 2024 годаФото: УПРДОР «Алтай»

Алтай – это рай

По мнению заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова, также присутствующего при открытии пятого пускового комплекса, хорошие дороги – это именно то, чего в первую очередь не хватает Республике Алтай.

- Может, в объемах страны это не такая большая, но уверен, что это наша очень важная дорожно-строительная победа – запуск пятого пускового комплекса, - говорит Акимов. - Смысл достаточно прост – мы, как участники дорожного движения, как граждане, понимаем, новая дорога – это новая мобильность, новая транспортная услуга, новое качество жизни. От себя скажу, что такой красивой земле надо в первую очередь давать красивые современные дороги. Раз Бог создал эту землю настолько прекрасной, значит долг не только местных жителей, но и всей страны, как можно скорее получить современную хорошую транспортную услугу именно здесь. Но все же, это важно, в первую очередь, для людей, которые здесь живут.

Открытие таких объектов как дорожная развязка – это колоссальный толчок для развития в разных направлениях, в том числе, что касается туризма, считает Максим Акимов:

- Если говорить про мои обычные человеческие эмоции, то я просто сражен наповал. Я много слышал рассказы коллег и Олега Леонидовича, но наяву я даже не думал, что это будет так похоже на рай, если, конечно, его кто-то сможет описать. Так что туристический потенциал региона огромный. Надо только поработать над дорогами, над авиасообщением, над тем, чтобы все привлекательные места получили достойную транспортную инфраструктуру. Вообще – это одно из осевых направлений развития региона. Если не будет магистральной инфраструктуры – то не будет и посещаемости, соответственно у местных не будет перспектив и занятости.

Важное решение

Говоря о самых заметных достопримечательностях, не осталась без внимания и дорога к Телецкому озеру, ведущая от Горно-Алтайска к Артыбашу. Она уже тоже остро нуждается в ремонте. Параллельно с этим началась процедура по подготовке документов к передаче ее в федеральную собственность. А в следующем году дорожники непосредственно приступят к ремонту. К 2024-му ее должны довести до нормативного состояния.

- После принятия дороги на баланс Росавтодора первоочередной задачей станет ее приведение в соответствие нормативным требованиям, – подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. – Сегодня этот показатель равен 27%, то есть только 38 км трассы из 140 находится в удовлетворительном состоянии. Будем работать максимально оперативно, чтобы обеспечить жителям и гостям региона необходимый уровень безопасности и комфорта.