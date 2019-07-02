2019-07-02T11:56:58+03:00
Общество

Не стыдно раздеться: самые красивые татуированные девушки Барнаула

Их рисунками восхищаются, а смелости – завидуют
Дарья САВЕНКО
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Самые популярные тату – черно-белые розы, пионы и лотосы.Самые популярные тату – черно-белые розы, пионы и лотосы.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Татуировки сейчас популярны, как никогда. Смелые и молодые разрисовывают свои руки, ноги, спину разнообразными рисунками. Для них татуировки стали не только самовыражением, но и символом женственности, красоты и свободы. Мы собрали фотографии девушек Барнаула, чтобы доказать это.

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Татуированная девушка
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Среди клиентов тату-мастера Дарьи Медведевой, львиная доля – это девушки от 18 до 23 лет.

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Девушка с татуировками
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- Чаще всего они просят нанести на тело что-то небольшое и аккуратное. Например, надписи «девиза» по жизни: «живи, люби, смейся», «ты в моем сердце», либо слова: «счастье», «любовь», «гармония» на разных языках и разными шрифтами. Надпись на русском редко просят сделать, - рассказывает собеседница. – Также сейчас очень популярны цветы различных форм, расцветок и размеров. Самые популярные – черно-белые розы, пионы и лотосы.

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Татуированная девушка
202 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Так же, сердца девушек завоевали черно-белая графика – рисунки с использованием линий, пунктиров, точек, геометрических фигур. Не редко, графические линии, круги, треугольники сочетают с цветами или птицами.

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Татуировки
333 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Еще чаще остального просят набить изображения животных – кошечек, лисичек, рыбок и красивых девушек, - отметила Дарья.

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Девушка с татуировками
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Татуированная девушка
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Татуировки
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Татуированная девушка
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Тату-мастер
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Тату
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Татуировки
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Татуировки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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