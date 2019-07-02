Не стыдно раздеться: самые красивые татуированные девушки Барнаула

Татуировки сейчас популярны, как никогда. Смелые и молодые разрисовывают свои руки, ноги, спину разнообразными рисунками. Для них татуировки стали не только самовыражением, но и символом женственности, красоты и свободы. Мы собрали фотографии девушек Барнаула, чтобы доказать это.

anyashp Татуированная девушка

Среди клиентов тату-мастера Дарьи Медведевой, львиная доля – это девушки от 18 до 23 лет.

alena__poltavskaya Девушка с татуировками

- Чаще всего они просят нанести на тело что-то небольшое и аккуратное. Например, надписи «девиза» по жизни: «живи, люби, смейся», «ты в моем сердце», либо слова: «счастье», «любовь», «гармония» на разных языках и разными шрифтами. Надпись на русском редко просят сделать, - рассказывает собеседница. – Также сейчас очень популярны цветы различных форм, расцветок и размеров. Самые популярные – черно-белые розы, пионы и лотосы.

daria_muerte Татуированная девушка

Так же, сердца девушек завоевали черно-белая графика – рисунки с использованием линий, пунктиров, точек, геометрических фигур. Не редко, графические линии, круги, треугольники сочетают с цветами или птицами.

- Еще чаще остального просят набить изображения животных – кошечек, лисичек, рыбок и красивых девушек, - отметила Дарья.

antipovaaaaaaaa Девушка с татуировками

tata.isha Татуированная девушка

woowgraf Татуировки