2019-07-02T15:48:45+03:00
Экономика

Кому доверить главную сделку жизни?

Генеральный директор агентства недвижимости «Сити Трейд» Юлия Мордовина рассказывает, как не ошибиться при выборе риэлтора
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Компания «Сити Трейд»Компания «Сити Трейд»Фото: из архива компании
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На рынке недвижимости края компания «Сити Трейд» представлена с 2006 года. Сегодня это одно из крупнейших риэлторских агентств Барнаула. В условиях серьезной конкуренции ему удается занимать лидирующие позиции на рынке и постоянно развиваться. В середине июня компания вошла в тройку лучших в сфере российского рынка недвижимости в номинации «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2019» (численностью сотрудников от 30 до 100 чел.) в конкурсе «Профессиональное признание-2019». Его итоги были подведены на XXIII Национальном конгрессе по недвижимости Российской Гильдии Риэлторов в Москве, где «Сити Трейд» представляла генеральный директор компании Юлия Мордовина. Мы поговорили с ней о секрете успеха, трендах на рынке недвижимости и о том, какой он – добросовестный риэлтор.

Клиенту нужна легкость

Генеральный директор компании Юлия Мордовина Фото: из архива компании

Генеральный директор компании Юлия МордовинаФото: из архива компании

– Юлия Владимировна, ваша компания существует уже более 12 лет, срок довольно внушительный. Как изменилась ситуация на рынке недвижимости?

– Вслед за развитием экономики не только в стране, но и в крае логично меняется и рыночная ситуация. А вслед за ней – и портрет самого потребителя. Мы сами меняемся и структурно, и системно. Когда мы только начинали, можно было арендовать офис, компьютер, стол, стул, и этого было достаточно. Сегодня, с появлением новых методов, обилием информационных потоков, внедрением современных технологий и новых инструментов в деятельность компании, мы стали намного эффективнее решать не только свои задачи, но и отвечать на требования рынка и запросы наших клиентов. Тот, кто противится технологическому процессу, рано или поздно оказывается за бортом. Да, старые технологии и методики – это проверенные инструменты, но они используются все реже. К примеру, если раньше каждое объявление вносилось вручную, то сейчас это делается выгрузкой на все площадки посредством единого управления объявлениями через XML-фиды, – так мы охватываем около 90 сайтов, где представлена наша база недвижимости.

Мир динамично меняется, меняются приоритеты, запросы людей. Наличие системы сервисного обслуживания начинает баловать людей, и поэтому они ищут легкость во всем, и это нормально. Сфера деятельности нашей компании охватывает все сегменты рынка недвижимости, начиная от малогабаритного жилья и заканчивая торговыми центрами. По первичному рынку у нас действует программа Единого центра продажи новостроек. Это позволяет нам работать без комиссии для наших клиентов. С застройщиками у нас заключены партнерские соглашения, и речь идет не только о Барнауле. Наши клиенты могут выбирать объекты по всей России.

Награды Фото: из архива компании

НаградыФото: из архива компании

– «Сити Трейд» первым запустил систему электронной регистрации сделок. Как это работает?

— Это действительно так. Мы были первыми, кто стал использовать этот сервис. Услуга электронной регистрации сделок помогает существенно экономить драгоценное время наших клиентов. Работа центра электронной регистрации позволяет в случае представления документов в электронном виде провести регистрацию договора, осуществить переход права собственности в течение рабочего дня, следующего за днем приема документов. Теперь мы можем провести сделку, где бы ни находился наш клиент, – даже в разных городах. Это значительно ускоряет процесс и переезда, и получения денежных средств.

– А люди привыкли к тому, что теперь нет бумажного документа с подписями и печатями? Не боятся этого?

– Первое время были трудности. Ну как это, ни документов, ни штампов?! Постепенно люди понимают и осознают, это нормальный процесс. Многие госучреждения сегодня предоставляют свои услуги в электронном виде, переходят на систему электронного документооборота. Как правило, наши клиенты абсолютно нормально реагируют на электронные сделки.

Жилье будет дорожать

– Какие тенденции сегодня характерны для рынка недвижимости?

– На сегодняшний день мы не можем говорить о том, что рынок находится в активной динамике. Если раньше мы отмечали сезонность в реализации, когда определенным месяцам в году была свойственна повышенная покупательская активность, то сейчас этого уже нет. Предсказать что-либо сложно. В связи с изменениями в законодательстве в части долевого строительства кто-то приостановил продажу недвижимости в ожидании повышения цены. И действительно, цена растет, в итоге подорожание может составить до 30%. А вот тем, кто продает недвижимость, чтобы купить что-то взамен, я советую не ожидать повышения цены – да, возможно, вы чуть позднее продадите квартиру подороже, но и покупать придется уже по новой цене, которая будет выше.

Награды Фото: из архива компании

НаградыФото: из архива компании

– Купля-продажа недвижимости всегда предполагает торг. Как с этим обстоят дела? Торгуются люди?

– Существенный торг происходит, когда есть завышение цены. Бывает, мониторишь объекты на рынке и сталкиваешься с ситуацией, когда выставлены два объекта с одними и теми же характеристиками на одной улице, а разбег в цене – около миллиона рублей. Тот, кто продает по завышенной цене, сможет подвинуться, но вместе с тем он создает проблемы для тех, кто предлагает жилье по рыночной стоимости. Ведь у потенциальных покупателей будут возникать вопросы, почему эта квартира имеет одну цену, а такая же, но в соседнем доме, – уже на целый миллион дороже, в чем подвох, что не так с квартирой?!

– Когда есть потребность в покупке или продаже квартиры, зачем обращаться к услугам профессионального риэлтора?

– Да, некоторые занимаются подбором, приобретением или продажей собственной квартиры самостоятельно. Однако только работа специалиста помогает обезопасить договор и ускорить процесс. По опыту могу сказать, что когда человек действует без помощи агента, то 70-80% сделок на каком-то этапе просто начинают трещать по швам, возникают трудности.

Простой пример: вы собираетесь купить квартиру, нашли подходящий вариант и уже передали аванс. Однако ситуация поменялась, причины могут быть разные – от вопросов с оформлением ипотеки от банка до более интересного предложения, – и вы решили отказаться от покупки данной квартиры. Пытаетесь вернуть аванс, а вам его не отдают, начинается череда переговоров, не всегда спокойных, траты на юриста и судебные разбирательства. У наших клиентов таких проблем не бывает. Компания выступает гарантом возврата денежных средств.

Выбирать риэлтора нужно правильно

– А что вы можете сказать по поводу частных маклеров, услуги которых, как правило, стоят дешевле?

– В целом это проблема для рынка. Но справедливости ради хочу отметить, что и среди них есть хорошие специалисты. Когда клиент обращается в наше агентство, он в буквальном смысле защищен от любых рисков. Деятельность компании застрахована в соответствии с правилами страхования ответственности при осуществлении риэлторской деятельности. Кроме того, мы входим в Российскую Гильдию Риэлторов, которая открывает своим членам дополнительные возможности для профессионального роста и развития. Обязательными условиями являются прохождение аттестации специалистов, работающих в агентстве, с последующей сертификацией самой компании. Аттестованные специалисты регулярно проходят обучение, владеют всеми необходимыми знаниями о рынке и текущем законодательстве в сфере недвижимости. Наличие сертификата по Системе добровольной сертификации, созданной РГР в 2002-м, является доказательством стабильности и надежности, гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг потребителю.

«Сити Трейд» Фото: из архива компании

«Сити Трейд»Фото: из архива компании

Наша компания в этом году в очередной раз прошла сертификацию оказываемых услуг, подтвердив статус профессионального агентства недвижимости. Проверить компанию и каждого конкретного специалиста возможно через Единый реестр – единственный в России инструмент, содержащий достоверную и полную информацию об участниках рынка недвижимости. Обращаясь в наше агентство, с первых минут человек чувствует, что с ним работают грамотные специалисты. Нередко бывает, что собственник сам показывает свою квартиру потенциальным покупателям, и только на сделке оказывается, что у него есть агент. Такие ситуации всегда вызывают недоумение. За что люди платят деньги подобным «специалистам»?!

– Человеку может понравиться квартира, он готов ее купить, но дальнейшая комфортная жизнь в новом жилье во многом будет зависеть от управляющей компании. Ваши агенты работают в этом направлении? Всегда ли они готовы дать объективную информацию по этому вопросу потенциальному покупателю?

– Это действительно очень важный вопрос. В частности, покупатели интересуются, сколько им придется платить за услуги ЖКХ, а практика показывает, что буквально в соседних домах платежи могут существенно отличаться, и как раз это зависит от управляющей компании. Не менее важно, как эти организации реагируют на решение возникающих проблем. Кто-то относится к своим обязанностям добросовестно, другие ничего не делают. Безусловно, в задачи агента входит проработка и этого вопроса. И мы давно уловили такой запрос от наших клиентов.

– Почему клиенты выбирают именно вашу компанию?

– Потому что мы всегда делаем акцент на том, чтобы оказывать нашим клиентам качественные услуги. В миссии нашего агентства четко прописано «Наши услуги помогают осуществить Ваши мечты». Покупка или продажа недвижимости – дело серьезное. Ведь действительно, для многих собственное жилье – это настоящая мечта. Накопленный опыт и профессионализм наших специалистов позволяют сделать так, чтобы эта мечта обязательно сбылась, и как можно быстрее, при этом мы полностью избавляем наших клиентов от каких-либо проблем и стресса. Люди, которые приходят именно к нам, могут быть уверены, что их интересы будут полностью учтены. Совсем недавно мы с компанией «Эльдорадо» запустили акцию: каждый, кто купит или продаст квартиру с нашим агентством недвижимости «Сити Трейд», получит подарочную карту ЭЛЬДОРАДО номиналом в 50 000 рублей в подарок. Неплохой бонус, учитывая, что новоселье практически всегда связано с покупкой бытовой техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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