За лето на Алтае отдохнут 800 тысяч туристов

Летний туристический сезон в Алтайском крае в самом разгаре. Бронь на многих турбазах края и санаториях Белокурихи расписана вплоть до сентября. По прогнозам экспертов, за лето на территории региона отдохнет и оздоровится порядка 800 тыс. человек.

Сегодня Алтайский край – многопрофильный туристский регион, на территории которого представлены разнообразные программы отдыха и туризма, которые удовлетворят вкус самого притязательного потребителя. В регионе активно развиваются такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, сельский и гастрономический, экологический и активный, экскурсионно-познавательный, деловой, событийный, детский, игорный.

Летний туристический сезон в Алтайском крае в самом разгареФото: Олег УКЛАДОВ

- В течение лета аэропорт Барнаула будет принимать рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сургута, Казани, Томска и Красноярска. Дополнительные автобусные маршруты в Барнаул запускаются из Новосибирска, Томска, Омска и Красноярска. По железнодорожному транспорту усиливается направление из Казахстана. Многие жители Алтайского края также выберут отдых в пределах региона. К приему гостей готовы санатории, турбазы, гостиницы и сельские гостевые дома - всего более 700 объектов для размещения, - сообщают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Для увеличения внутреннего и въездного турпотока в регион туроператоры ежегодно совершенствуют существующие и разрабатывают новые турмаршруты с посещением уникальных природных и культурно-исторических объектов региона.

Летний туристический сезон в Алтайском крае в самом разгареФото: Олег УКЛАДОВ

Излюбленные места

Одной из точек притяжения посетителей и туристов в летнее время является искусственное озеро на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», которое ежегодно посещает более 350 тыс. человек. Вокруг озера сформирована туристско-развлекательная инфраструктура: водные горки, детский надувной комплекс, теннисный корт, тир, спортивная площадка, прокат детских картов и водных велосипедов. Отдохнуть на «Бирюзовую Катунь» едут не только жители нашего региона, но и туристы из других городов.

- Почитав отзывы и рекомендации, где именно отдохнуть на Алтае, выбрали «Бирюзовую Катунь». Здесь очень здорово: чистое озеро, красивая природа и сервис на самом высоком уровне, - поделились своими впечатлениями семья из Кемерова.

Галина Байбородова из Кемерова и ее большая семья из 9 человек тоже вот уже на протяжении пяти лет для летнего отдыха выбирают «Бирюзовую Катунь»:

- Мы фанаты Алтайского края, поэтому уже много лет путешествуем по региону. Однажды мы заехали на «Бирюзовую Катунь» и, увидев удивительное сочетание уникальной природы и благоустройство территории, наличие всей необходимой инфраструктуры, решили остановиться на несколько дней. В результате отменили запланированную поездку на южное побережье и продолжили отдыхать здесь.

Летний туристический сезон в Алтайском крае в самом разгареФото: Олег УКЛАДОВ

Также в числе популярных мест отдыха - город-курорт федерального значения Белокуриха, туристско-развлекательный комплекс «Сибирское подворье» (Смоленский район), игорная зона «Сибирская монета», горько-соленые озера степной части региона и пресные озера Горной Колывани, левобережье реки Катунь (Алтайский район).

На Ае откроется парк аттракционов

В Алтайском районе туристическим магнитом, по мнению экспертов, является пляжный комплекс «АлтАйская Ривьера», расположенный у теплого горного озера Ая. Это самый большой в России комплекс бассейнов площадью 3400 м2 с водными горками и анимацией для детей. В жаркие дни этот комплекс посещают до 5000 человек.

- В этом сезоне при парк-отеле «Ая» ожидается открытие парка аттракционов площадью в 2 га с самыми модными развлечениями для взрослых и детей: американскими горками, батутной ареной, каруселями, пиратским кораблем, надувным скалодромом, детской железной дорогой, экстремальной катапультой высотой 30 метров.

Заповедный Алтай

В последнее время наметилась тенденция отдыхать в заповедных и труднодоступных местах, где можно насладиться нетронутой природой и сделать уникальные фотографии. За этим отдыхающие едут в Солонешенский, Чарышский, Краснощековский районы. Туристов привлекают также памятники археологии, архитектуры, истории и культуры: Денисова пещера, археологические комплексы «Царский курган», «Перекресток миров».

Летний туристический сезон в Алтайском крае в самом разгареФото: Олег УКЛАДОВ

Событийный туризм

Алтайский край славится и событийным туризмом. Только этим летом пройдет более 20 мероприятий, которые входят Событийный календарь Алтайского края. Многие фестивали снискали славу далеко и за пределами региона. Один из таких – праздник вареника «Все буде смачно!». Каких только вареников здесь не попробуешь – и с капустой, и со свиными шкварками, и с щавелем, и с ягодой! Одним словом – глаза разбегаются. Также в числе мероприятий событийного туризма - «Фестиваль Алтайского марала» (Алтайский район), «Медово-сырный праздник» (Красногорский район), фестиваль «Звенигора» (Змеиногорский район), Покровский фестиваль (Быстроистокский район), фестиваль «Ремесло - душа народа» (Бийский район), фестиваль «На Завьяловских озерах» (Завьяловский район) и др., которые входят в ежегодный «Событийный календарь Алтайского края».

Цифры

С июня по август этого года в Алтайском крае отдохнет и оздоровится 800 тыс. человек. Гостей принимают санатории, турбазы, гостиницы и сельские гостевые дома - всего более 700 объектов для размещения.