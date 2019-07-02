Правильный шашлык: почему мясо лучше мариновать самому и не желательно использовать жидкость для розжига

Жители Алтайского края открыли сезон пикников. Однако, помните, что шашлык должен быть не только вкусным, но и полезным. Как правильно приготовить мясо на углях советуют алтайские врачи.

Как выбирать шашлык в магазине

При покупке шашлыка в магазине обратите внимание на сорт мяса. Он должен быть первый или второй. Чем меньше прошло времени с даты изготовления, тем лучше. В составе может находить лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки – это влагоудерживающий агент. Лучше всего – замариновать мясо самому

– Если в качестве маринада использовать обычную соль, лук, помидоры и другие натуральные продукты, шашлык будет полезен. А вот маринады, содержащие вещества химического синтеза, например, кетчуп, майонез, ненатуральный уксус, использовать в приготовлении мяса не рекомендуется, – говорит барнаульский диетолог, гастроэнтеролог Денис Фуголь.

Что касается вида мяса, то предпочтение следует отдать свинине, кролику и баранине.

– По жирности свинина и баранина сопоставима с курицей. Просто используйте нежирные кусочки, например шейку, и избегаете жирных с задней части. А вот курица, которую многие считают диетическим продуктом аллергена. Если это бройлер, выращенный с использованием стимулятора и ускорителя роста, мясо будет содержать гормональные добавки, которые неблагоприятно влияют на организм человека. Кроме того, курица содержит достаточно большое количество жира, особенно под кожей, – рассказал врач.

Как правильно жарить

По словам заведующего отделением абдоминальной онкологии Алтайского краевого онкологического диспансера Анатолий Белоножко, шашлык хоть и является простым в приготовлении блюдом, но требует внимания и усидчивости.

– Готовка шашлыка – это кульминация большого отдыха и настоящий ритуал. Начинаться он должен с правильной подготовки углей. Пользоваться жидкостью для розжига нежелательно, так как жидкость оседает на углях и потом вредные вещества оседают на мясе. Либо как вариант – после использования жидкости подождать как минимум полчаса, – рассказывает врач. – Лучше, если дрова или уголь сами перегорят до белого состояния. Только после этого можно начинать готовить мясо. Благодаря белым углям, оно будет томиться и постепенно покрываться золотистой корочкой. Кстати, при таком способе с мяса не будет капать жир и, сгорая, оседать на него, что также является очень вредным. Именно такое мясо является наиболее вкусным и диетическим.

По мнению врача, баловать себя шашлыком могут не все.

– Предельно осторожным нужно быть тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного трата, печени, желчного пузыря и т.п. Эти люди должны воздержаться от шашлыка из жирного мяса и отдавать предпочтение постному мясу и овощам, которые также можно приготовить на мангале, – советует собеседник.

Что касается алкогольных напитков, то лучше всего к шашлыку подойдет настоящее красное вино. В нем содержится вещество тианин. Он нейтрализует действие жиров, которыми богато красное мясо.

Врачи подчеркивают, что независимо от заболеваний с пищеварением, налегать на мясо и алкоголь нельзя.

– Нужно знать меру и в еде и в алкогольных напитках, так как чрезмерное потребление может привести к проблемам с пищеварением, а это чревато больничной койкой и долгим лечением, – заключил Белоножко.