Почему нужно прятать от солнца родимые пятна и опасные родинки

В Алтайском крае наступили долгожданная жара. С одной стороны – это повод для радости и пикников. С другой – не забывайте о том, солнце – лучший друг онкологических заболеваний, особенно меланомы, которая является одним из самых агрессивных видов рака. О том, как сохранить свое здоровье во время солнечного лета, на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106,8 FM) рассказала врач-окнолог поликлиники «Надежда» Алтайского краевого онкодиспансера Ирина Николаенко.

Агрессивная меланома

– Солнечный свет представляет собой огромный поток фотонов. Они могут быть как благоприятными, так и не очень. От ультрафиолета нас защищает озоновый слой, но все мы знаем об озоновых дырах… – рассказывает доктор.

По словам собеседницы, нередко последствием слишком активного солнца становятся меланомы. Как правило, они проявляются осенью.

– У многих людей на теле присутствуют пигментные пятна. У одних они с рождения, у других появляются возрастом. Следить за ними необходимо всегда, но летом и осенью стоит уделить особое внимание. На солнце пигментные пятна нужно обязательно закрывать от солнечного света. Родинки также являются пигментными образованиями. Так как на теле человека их много, то закрыть все не получится. Поэтому будьте бдительны – если родинки вдруг начали увеличиваться, темнеть, кровоточить – это опасный признак, который может свидетельствовать о раке кожи, – рассказала собеседница.

По словам онколога, меланома относится к агрессивным заболеваниям, поэтому образования даже в несколько миллиметров могут угрожать жизни.

– Меланома опасна тем, что довольно быстро дает метастазы в любой орган человека. Как правило, меланома представляет собой потемневшую родинку или черное пятнышко. Оно может быть где угодно – например, под ногтевой пластиной или даже в виде пигментного пятна в глазу. Если на ногте это пятнышко постепенно уходит вместе с ростом ногтя, то ничего страшного, но если оно замерло на месте – это повод обратиться к врачу. Что касается меланомы глаза – темное маленькое пятнышко довольно легко увидеть самому. Для того, чтобы уберечься от этого, необходимо носить солнцезащитные очки, – говорит собеседница.

Причем это должны быть качественные очки со специальным экраном, который не будет пропускать ультрафиолетовые лучи.

– Обычные дешевые затемненные очки в данном случае не спасут, могут даже навредить, – подчеркнула врач.

Загар без последствий

Наибольшую опасность для кожи несет весеннее солнце, так как является более активным и агрессивным. К тому же после долгой зимы кожа отвыкает от солнечных лучей и становится более уязвима к солнечным ожогам. Со временем, к лету она адаптируется, на ней появляется загар, который является своеобразной защитой. Но это не значит, что можно проводить на солнце целый день. Для загара нужно выбирать безопасное время, когда солнце наименее активно – с 10 до 12 часов дня и после 19 часов вечера.

Кстати, защиты требует не только кожа, но также глаза, губы и волосы. Здесь на помощь придут специальные масла и крема.

– Кремов должно быть два – для лица и тела. На тело нужно наносить крем с более высоким фактором защиты – от 50 SPF, а для лица будет достаточно 30 SPF. Наносить его необходимо на вымытую кожу за 20-25 минут до выхода на улицу. Это позволит проникнуть ему в более глубокие слои кожи, – заключила врач-онколог.