Солнечное затмение 2 июля 2019 года: у многих появится шанс изменить жизнь к лучшему

2 июля 2019 года в 22. 24 (время мск) произойдет полное солнечное затмение. Жители России его не увидят, однако смогут почувствовать на себе его влияние.

Коридор затмений

- Солнечное затмение 2 июля открывает коридор затмений, который закроется лунным затмением 17 июля. События, происходящие в этот период, включая неделю до и неделю после затмений, во многом будут судьбоносными и скажутся на дальнейшей жизни людей, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева.

Отсидеться на «галерке» не удастся

- Многим придется сдавать экзамены жизни. Это будут неоднозначные и непростые события, но неизменно ведущие к переменам, где каждый получит заслуженный результат, - поясняет Топчеева. - Так как в эти затмения вплетены и кармические узлы Раху и Кету, то на «галерке» отсидеться не удастся. Небесные силы нас будут подталкивать вперед, к решительным действиям и ответственности выбора, а при сопротивлении и замалчивании проблем, на поверхность полезут внутренние конфликты, подавленные эмоции, обнажая проблемные места в себе, в семье, с родителями.

Одним словом, самое время закатать рукава и разгрести завалы всего лишнего, ненужного, изжившего себя, расчистить место для притока свежих чистых энергий, идей, обновленных отношений.

- Летние затмения будут очень судьбоносными и принесут в жизнь грандиозную встряску и долгожданные перемены в судьбах миллионов людей, - также считает алтайский парапсихолог Лариса Алексеева.

Отпустите все старое и ненужное

- Многим фортуна подарит шанс изменить к лучшему свои финансы, отношения, дом и карьеру. Важно не держаться всеми силами за старое и ненужное, а открыться на встречу переменам и новым возможностям. Все это может прийти через избавление от мешающих установок, внутренних и внешних ограничений, - рассказывает парапсихолог Алексеева.

- Вся Вселенная идет нам навстречу и готова помочь, а наша задача быть внимательными к её знакам и с благодарностью принять эту помощь, - считает Вера Топчеева. - К месту будут любые практики прощения и отпускания, расстановки, проработки родовых лояльностей и психосоматики, завершение прошлых отношений, - примите всё как жизненный урок, опыт, с мудростью и благодарностью, слушая сердце и становясь счастливее!