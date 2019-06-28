На Алтае бизнесменам дали «5 точек роста»

Не секрет: для того чтобы вырасти в бизнесе, нужна отправная точка. Стимул, событие, которое сможет перевести дело на качественно новый уровень. А что произойдет, если этих отправных точек будет не одна, а целых пять? Сложно представить?

Для предпринимателей Алтайского края это стало возможным благодаря участию в программе «5 точек роста» на базе Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Региональные бизнесмены обучались техникам развития компаний совершенно бесплатно. Федеральный образовательный проект проходил с 28 мая по 26 июня.

Алтай - значит, глобально

«5 точек роста» - это совместный проект Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП) с образовательной платформой «Деловая среда» от Сбербанка. И один из самых длительных курсов в портфеле Фонда развития МСП, который продолжается 4 недели. За это время участники программы проходят 5 образовательных блоков (10 лекций и 8 вебинаров): «Упаковка бизнеса», «Команда», «Трафик», «Продажи» и «Финансы». Все вместе они создают систему знаний о бизнесе буквально от «А» до «Я». И, пожалуй, в России трудно найти что-то аналогичное.

Организаторы признаются, на запуск столь глобального проекта на территории Алтайского края они решились не сразу. Все-таки ведение бизнеса в европейской полосе России и за Уралом имеет отличия. Да и деньги в региональной деловой среде вращаются совсем другие. Поэтому для начала (осенью 2018 года) запустили тестовый проект «Деловой среды» «Школа бизнеса регионов», набрав небольшую группу алтайских бизнесменов. Отклик от программы был ошеломительным. Несмотря на то что опыт федеральных бизнес-тренеров и одновременно практикующих бизнесменов отличается от регионального, наши предприниматели с легкостью адаптировали его в своей практике. Поэтому Фонд МСП решил продолжить работу, реализовав проект более глобально.

Наталья Бутакова, руководитель центра стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры» (Барнаул), пришла на «5 точек роста» уже после участия в первом проекте «Деловой среды». Про себя девушка шутливо говорит: «я прописалась здесь», имея в виду Фонд МСП и его систему поддержки предпринимателей. О том, чтобы отказаться от участия в новом образовательном проекте, у нее и мысли не было.

- Понравилось, что тренеры учитывали специфику региона, постоянно спрашивали, как те или иные процессы происходят у нас. Скажу честно, некоторые моменты не совпадали с нашим опытом, например, суммы, которые необходимо тратить на маркетинг. Однако в любом случае интересно посмотреть на другой опыт, и потом этот опыт можно переложить, адаптировать под наш. Расширять свое представление о мире и бизнесе я считаю необходимым, ведь хочется вырасти еще больше, заглянуть в другой мир, узнать, как это делают миллионеры. Для региональных предпринимателей это бесценно, - сказала Наталья.

В процессе обучения бизнес-леди поняла, что ей необходимо делегировать часть своих полномочий. Просчитала возможные траты на зарплату помощника и то, сколько времени высвободится у нее на дела управленческие. В итоге поняла, что с новым наемным сотрудником ее доход только возрастет.

Фото: из архива компании

Звезды зажигают звезд

Если сведущий человек посмотрит на список экспертов, которые проводили обучение по «5 точкам роста», он удивится изрядно. Такое схождение звезд в одном месте встретишь не часто. Все они - известные бизнес-тренеры федерального, а кто-то и мирового уровня, практики с действующим успешным бизнесом. В их числе: Алексей Четвергоф, Петр Кудасов, Дмитрий Карнаухов, Юрий Павленко, Кирилл Шишлов, Элина Оруджева, Станислав Клиников, Ксения Суворова, Павел Терский, Екатерина Орлова, Светлана Павельчук, Дмитрий Кот, Семен Кибало.

- Тот, кто проходил подобного рода тренинги, - рассказывает Наталья Бутакова, - понимает, какой подарок нам сделало государство. Думаю, оно тысяч 100 может стоить. Я за похожий тренинг несколько лет назад отдавала 70 тыс. рублей.

Кстати, несмотря на звездный статус, бизнес-тренеры весьма тепло отзывались об уровне наших предпринимателей. Но главное, на что они обратили внимание, это горячее желание наших бизнесменов впитывать информацию.

- Честно скажу, в регионах я встречал самую разную реакцию аудитории. Но в Алтайском крае предприниматели реагируют замечательно, видно, что они действительно увлечены своим делом. Когда тренинг закончился, люди не расходились - все задавали и задавали мне вопросы… С такой аудиторией очень приятно работать, ведь тренеру тоже важно, в кого вкладывать свою энергию, - сказал Петр Кудасов.

Бизнес-тренер сказал, что не заметил и намека на налет провинциальности у нашего бизнес-сообщества. Однако обратил внимание на осознанный подход к процессу обучения и своему профессиональному росту.

Бизнесу все возрасты покорны

Удивительно, но среди молодых лиц предпринимателей, которым сам бог велел учиться, в аудиториях «5 точек роста» заметны и лица зрелые. Например, Евгений Скрипка из Заринска, владелец автомастерской. Ему уже 50 - возраст, когда человек обычно предпочитает находиться в зоне комфорта, имеет устоявшиеся взгляды на жизнь и на бизнес тоже. Как шутит Евгений, еще три года назад он считал себя «красавчиком». В том, что он ведет бизнес не совсем правильно, у него не было и тени сомнений. Вывести предпринимателя из зоны комфорта, которая постепенно превращалась в трясину, тянущую вниз, ему помогла жена Светлана. Она буквально силой притащила мужа в Центр «Мой бизнес» Фонда развития МСП на первое обучение. И вот тут-то пелена с глаз у Евгения спала, он стал понимать, как выстраиваются бизнес-процессы, и осознавать, почему у такого «красавчика» предприятие не блещет доходами.

Сегодня его подход к бизнесу совсем другой. И даже речь Евгения - осознанная, профессиональная:

- Я пришел сюда, чтобы вывести бизнес на новый уровень, повысить доходность. Сегодня без образования, понимания бизнес-процессов, осознания цели невозможно вести предпринимательскую деятельность. Нравится и сама атмосфера тренингов, общение.

Еще в процессе прохождения «5 точек роста» предприниматель понял, что без продвижения бизнеса в социальных сетях добиться успеха сегодня трудно - зарегистрировал профайлы своей мастерской и начал набирать аудиторию. Хотя буквально пару месяцев назад он и слушать жену не хотел на эту тему. Евгений уверен, что обучаться можно и нужно в любом возрасте. И даже в свои 50 после тренинга он чувствует себя повзрослевшим.

Кстати

Поддержка малого и среднего бизнеса - одно из приоритетных направлений региональной государственной политики. Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства создан по инициативе регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Цель - сервисная поддержка малого и среднего бизнеса на территории Алтайского края.

Сегодня Фонд развития МСП - координатор всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края. Сервисная модель предоставления услуг для предпринимателей реализуется здесь в виде центра «Мой бизнес». Центр оказывает бизнесменам около 250 услуг, большинство из них - бесплатные. Воспользоваться государственной помощью могут как начинающие бизнесмены, так и состоявшиеся.

Идея бизнеса, выход на международный рынок, обучение по региональным или федеральным образовательным программам, микрозаймы, комплексное сопровождение бизнес-проектов и расширение бизнеса - все это в компетенции Центра.

На Алтае бизнесменам дали «5 точек роста»

Цифры

104 сертификата получили предприниматели региона по окончании программы «5 точек роста».

189 млн рублей направят в 2019 году на поддержку малого и среднего бизнеса Алтайского края.

Справка «КП»

Что такое «5 точек роста»?

Это уникальные техники для роста и развития компании, реальные инструменты для увеличения прибыли.

В ходе прохождения программы предприниматели научились:

- создавать уникальное торговое предложение;

- упаковывать бизнес;

- вести эффективные переговоры с клиентами;

- больше продавать и конт-ролировать прибыль;

- управлять финансовыми рисками;

- формировать сильную команду;

- автоматизировать процессы.