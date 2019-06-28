Оклады алтайским учителям повысят с трех до семи тысяч рублей

Депутаты АКЗС приняли поправки в бюджет, согласно которым будет увеличена зарплата алтайским учителям. Кроме того, изменится и система оплаты труда: место 12 факторов, определяющих объем зарплаты, установят всего три. Подробнее обо всех изменениях «Комсомолке» рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

- Годовой фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций увеличился примерно на 500 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на решение проблем, в числе которых переход на новую отраслевую систему оплаты труда. В чем заключается новая система? До сегодняшнего дня мы имеем 12-факторную модель оплаты труда, в которой бедные мои коллеги уже запутались. Сейчас будет трехфакторная модель, - рассказал министр.

В настоящее время по вопросу создания новой модели оплаты труда создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, краевой профсоюз образования, министерство образования и науки Алтайского края и представители других органов исполнительной власти Алтайского края.

- Вторая проблема, которую мы решаем, это повышение зарплаты наименее оплачиваемой когорте учителей (их около трех тысяч в Алтайском крае). Фактически данные педагоги после последнего повышения МРОТ стали получать одинаковые суммы с вспомогательным персоналом. Третья тема – вырастет окладная часть. Если сегодня оклад учителей около 2990 рублей, то в настоящее время с новой системой оплаты труда, она повысится до 7000 рублей, - добавил Максим Костенко.

По словам министра, с 1 января 2020 года зарплата работников образовательной сферы увеличится, в среднем, на 15%. По всем вопросам, касающимся изменений, будут приниматься звонки на горячую линию.

Молодые учителя, которых так не хватает в муниципалитетах региона, тоже могут получить стимулирующую выплату. Власти РФ уже анонсировали запуск программы «Земский учитель», согласно которой педагоги будут получать единовременную выплату в качестве компенсации за работу в селах. Пока о «рамках» программы ничего не известно, но Максим Александрович отметил, что в крае её ждут с нетерпением.

- Скорее всего, программа не будет привязана непосредственно к стажу, поэтому может стать хорошим подспорьем для молодых педагогов. У нас в регионе уже есть похожая программа – «Молодой педагог Алтая», созданная по инициативе губернатора Виктора Томенко. И одна из её основных задач - это, конечно, подъемные для тех ребят, которые закончив педвуз и педколледж, приезжают в село на работу. В Павловске, например, выплачивают 100 тысяч рублей, в Барнауле - 10 тысяч рублей, - сказал Костенко.

Еще одна проблема, касающаяся педагогов в селах, - жилье. По словам министра, хорошо в этом направлении работают Рубцовск и Заринск.

Однако не все учителя готовы отправляться в отдаленные районы края, несмотря на выплаты или предоставление жилья. Дело в том, что инфраструктура таких муниципалитетов, мягко сказать, удручающая.

- Что касается среды в образовательных организациях, мы её модернизируем, она становится интересной, в том числе для молодых педагогов. Я понимаю, что всем хочется ходить в большой красивый торговый центр, посещать кинотеатр, музей и так далее. Это, конечно, проблема, для решения которой пока сложно дать рецепт. Будем работать. Нам молодые педагоги очень нужны, - заявил министр.