2019-06-27T07:43:46+03:00
Происшествия

В Барнауле автомобиль с тремя пассажирами на скорости 150 км/час врезался в столб и вспыхнул

Девушка-водитель от полученных травм скончалась на месте
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Скриншот фото группы Barnaul22Скриншот фото группы Barnaul22
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июня 2019 года на улице Аванесова в Барнауле – автомобиль на бешеной скорости врезался в столб и загорелся. В Госавтоинспекции рассказали подробности этой аварии.

За рулем Honda Accord находилась 36-летняя женщина. Вместе с ней в автомобиле были три пассажира-мужчины – 35-ти, 32-ти и 29-ти лет. На улице Аванесова, напротив городской поликлиники №1, водитель не справилась с управлением и врезалась в столб. После этого машина перевернулась и загорелась.

На место сразу приехали сотрудники «скорой помощи», полиции и МЧС. Женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Три пассажира были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

Тем временем, в социальных сетях пишут подробности этого ДТП. Водители, проезжавшие мимо покореженной машины, говорят, что авария была чудовищной. Загорелась не только машина, но и люди, сидящие в ней. Они не могли вылезти и просто кричали.

«Один из мужчин якобы кричал пожарным: «Слава Богу, успели», «Этого лучше не видеть. Там было ужасно», - написали в соцсетях.

Тело погибшей несколько часов пролежала на асфальте, прежде чем его забрали. Рядом с ней был букет цветов. В Сети появилась информация, что у женщины 26 июля был день рождения.

Остается неизвестным, с какой скоростью ехала иномарка. Некоторые предполагают, что скорость была не меньше 150 километров в час, так как машина очень покорежена. При этом, знак на этом участке обязывает двигаться со скоростью не более 40 километров в час.

«По просьбе родственников комментарии закрываем», - написали в группе Barnaul22 под постом об аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Иностранные студенты АлтГТУ успешно завершили обучение русскому языку
Житель Змеиногорска забил до смерти соседа кочергой
Жительница Барнаула поверила, что выиграла 13 млн рублей
Жители Барнаула боятся повисшего на проводах дерева
Александр Терентьев предупредил губернатора края об оползне в Советском районе
В Алтайском крае рассказали о серьезном дефиците кадров в области медицины
Почти все официальные пляжи Алтайского края начали работу
Первый стобалльник подал оригиналы документов в приемную комиссию Алтайского медицинского университета
Директор бийского регоператора по обращению с ТКО идет в депутаты гордумы
В Алтайском крае разыскивают ребенка, которого отец забрал у матери
Прокуратура Барнаула поборолась за региональный памятник архитектуры
Руководитель и бывший главный инженер «Горзеленхоза» пойдут под суд за коррупцию
Барнаульский пивзавод приглашает гостей на фестиваль напитков «АлтайФест-2019»
Барнаульский автопарк дорожной техники обновили за 46 миллионов рублей
Барнаульское рекламное агенство Punk you brands поделят основатели
Спортивный праздник и хип-хоп баттл пройдет в Барнауле в День молодежи
Алтайские таможенники обнаружили незаконный вывод за рубеж более 55 млн рублей
В Барнауле начнут строительство нового крупного квартала
Посетитель бара переоценил свои силы и случайно убил человека
Алтайские депутаты утвердили штрафы за продажу вейпов подросткам в крае
Студент колледжа вымогал деньги у первокурсника
Почти 20,5 тонн сыра не пустили в Алтайский край
Жительница Алтайского края заплатила за 20 литров меда 118 тысяч рублей
Два лося бегали по трамвайным путям в Барнауле
Погода на 27 июня 2019 года в Барнауле: +29 градусов
Шукшина под открытым небом показали в Барнауле
Сбивший полицейского парень сел на 17 лет