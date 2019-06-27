В Барнауле автомобиль с тремя пассажирами на скорости 150 км/час врезался в столб и вспыхнул

Страшное ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июня 2019 года на улице Аванесова в Барнауле – автомобиль на бешеной скорости врезался в столб и загорелся. В Госавтоинспекции рассказали подробности этой аварии.

За рулем Honda Accord находилась 36-летняя женщина. Вместе с ней в автомобиле были три пассажира-мужчины – 35-ти, 32-ти и 29-ти лет. На улице Аванесова, напротив городской поликлиники №1, водитель не справилась с управлением и врезалась в столб. После этого машина перевернулась и загорелась.

На место сразу приехали сотрудники «скорой помощи», полиции и МЧС. Женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Три пассажира были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

Тем временем, в социальных сетях пишут подробности этого ДТП. Водители, проезжавшие мимо покореженной машины, говорят, что авария была чудовищной. Загорелась не только машина, но и люди, сидящие в ней. Они не могли вылезти и просто кричали.

«Один из мужчин якобы кричал пожарным: «Слава Богу, успели», «Этого лучше не видеть. Там было ужасно», - написали в соцсетях.

Тело погибшей несколько часов пролежала на асфальте, прежде чем его забрали. Рядом с ней был букет цветов. В Сети появилась информация, что у женщины 26 июля был день рождения.

Остается неизвестным, с какой скоростью ехала иномарка. Некоторые предполагают, что скорость была не меньше 150 километров в час, так как машина очень покорежена. При этом, знак на этом участке обязывает двигаться со скоростью не более 40 километров в час.

«По просьбе родственников комментарии закрываем», - написали в группе Barnaul22 под постом об аварии.