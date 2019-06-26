2019-06-26T12:48:55+03:00
Общество

В чем встречали взрослую жизнь барнаульские выпускницы

Девушки готовились к этому событию несколько месяцев
Дарья САВЕНКО
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В школах Алтайского края прошли выпускные.В школах Алтайского края прошли выпускные.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В школах Алтайского края прошли выпускные. Простились с привычными партами, учителями, ставшими родными, и детством 12,5 тысяч 11-классников.

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Выпускница
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Нынешние выпускницы уже не похожи на тех, кто окончил школу 10 лет назад – укладки, профессиональный макияж, дорогие платья, красивые туфли и стильные аксессуары. Что же, время идет вперед и с ним меняется образ выпускницы. Мы сделали подборку красивых девушек, окончивших школу. Смотрите и ностальгируйте.

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Выпускница 2019 года
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Каждая выпускница за несколько месяцев до такого важного события, как окончание школы, начинает думать о том, какой она предстанет перед родителями, друзьями и преподавателями. Многие перемеряли десятки платьев – коротких и длинных, открытых и закрытых, с пайетками и без них, холодных и теплых оттенков. Но свой выбор остановили только на одном – на том, в котором они встретили взрослую жизнь.

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Выпуск 2019
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Но платье – это только половина образа. Для того, что бы выгодно его преподнести, нужно подобрать туфли и сумочку, а это тоже непростое дело. При этом сумочку подобрать намного легче, чем обувь, которая не должна причинять неудобств при зажигательных танцах.

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Впереди у выпускников взрослая жизнь.
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И конечно, завершают образ выпускницы прическа и макияж. Естественную красоту лица подчеркнут легкий макияж и нежная прическа.

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Выпускница Барнаула.
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Что же, нынешние выпускницы прекрасно понимают как подать себя с самой лучшей стороны, показать свои выгодные стороны и подчеркнуть красоту.

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Выпускница.
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Барнаульская выпускница.
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В Барнауле отгремели последние звонки.
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Выпускница.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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