В чем встречали взрослую жизнь барнаульские выпускницы

В школах Алтайского края прошли выпускные. Простились с привычными партами, учителями, ставшими родными, и детством 12,5 тысяч 11-классников.

bessolink Выпускница

Нынешние выпускницы уже не похожи на тех, кто окончил школу 10 лет назад – укладки, профессиональный макияж, дорогие платья, красивые туфли и стильные аксессуары. Что же, время идет вперед и с ним меняется образ выпускницы. Мы сделали подборку красивых девушек, окончивших школу. Смотрите и ностальгируйте.

valeria_2698 Выпускница 2019 года

Каждая выпускница за несколько месяцев до такого важного события, как окончание школы, начинает думать о том, какой она предстанет перед родителями, друзьями и преподавателями. Многие перемеряли десятки платьев – коротких и длинных, открытых и закрытых, с пайетками и без них, холодных и теплых оттенков. Но свой выбор остановили только на одном – на том, в котором они встретили взрослую жизнь.

7__alya__7 Выпуск 2019

Но платье – это только половина образа. Для того, что бы выгодно его преподнести, нужно подобрать туфли и сумочку, а это тоже непростое дело. При этом сумочку подобрать намного легче, чем обувь, которая не должна причинять неудобств при зажигательных танцах.

makar.n Впереди у выпускников взрослая жизнь.

И конечно, завершают образ выпускницы прическа и макияж. Естественную красоту лица подчеркнут легкий макияж и нежная прическа.

Что же, нынешние выпускницы прекрасно понимают как подать себя с самой лучшей стороны, показать свои выгодные стороны и подчеркнуть красоту.

sonyya23 Барнаульская выпускница.