Редкий случай: почему алтайские медведицы не прогоняют своих выросших детей

Детство у медведей короткое – один-два года рядом с мамкой, а потом самостоятельная жизнь на собственной территории. Так обычно бывает. Но эта ситуация явно нестандартная – в Алтайском государственном биосферном заповеднике фотоловушки зафиксировали сразу два случая, когда медведицы оставили при себе трехгодовалых отпрысков. Это произошло около кардона Чири и в заливе Телецкого озера Камга.

По словам Юрия Калинкина, старшего научного сотрудника и териолога Алтайского заповедника, это уже даже не медвежата, а молодые медведи.

- Медвежата держатся матерей два лета, а иногда и одно. В июне у медведиц начинается гон, и медвежата отбиваются от них, а эти уже третье лето с матерями. Случай действительно редкий. Дело в том, что прошлый год был голодным, из-за этого у медведиц случилась резорбция (прим. автора - рассасывание плода) или выкидыш, нового приплода у них не появилось. Вот и не стали медведицы прогонять детей прошлых лет, - объяснил эксперт.

Обычно медведи проводят с мамкой один-два года и уходят во взрослую жизнь.Фото: скриншот видео

Судя по кадрам, зафиксированным фотоловушками заповедника, медвежата во время гона отошли в сторону, какое-то время бродили одни. Однако когда гон закончился, вернулись к матерям, а те не стали их отгонять. Вполне возможно, что зиму они встретили в одной берлоге.

Любопытно, что интерес молодых медведей здесь очевиден – их более опытные матери знают лучше как добывать корм, могут завалить крупных животных вроде марала или кабана. В голодный год такая сплоченность для молодняка – возможность выжить. Но в чем интерес медведиц? Неужели материнские чувства?

Юрий Калинкин не исключает этого:

- Мы можем только догадываться, видимо какие-то материнские инстинкты остаются. В природе такое встречается не только у медведей. Например, маралухи отгоняют сразу подросших детенышей-самцов, они быстро становятся половозрелыми. А самочки иногда уже сами дадут потомство, но все равно продолжают держаться матерей.

Этот год, по словам териолога, скорее всего, будет для медведей сытным – завязи ореха в тайге много. Медведицы родят новое потомство и вряд ли оставят рядом с собой подростков.

Цифра

На территории Алтайского заповедника обитает около 400 медведей. Это количество в природе считается нормативным