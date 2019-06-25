Каждый год едва ли не у всех барнаульцев есть такая традиция – практически на месяц оставаться без горячей воды. Это лето многим горожанам запомнится тем, что традицию эту нарушили и как водится у нас – не в пользу людей. Несколько многоквартирных домов в Барнауле повторно отключили от горячей воды. Еще на месяц!

«Это не мытье, а растирание грязи»

С учетом холодного мая и не самого теплого июня в Барнауле – оставаться без горячей воды вдвойне неприятно. Да, у кого-то не выдержали нервы и люди поставили водонагреватели, но в эту «прекрасную» пору им приходится в два-три раза больше привычного платить за электроэнергию.

Многие вынуждены греть воду в чайниках и кастрюлях, чтобы помыться хоть как-нибудь. Некоторые так и говорят: «это не мытье, а растирание грязи».

Кто виноват в двойном отключении барнаульцев от горячей воды?Фото: Олег УКЛАДОВ

За горячее водоснабжение в Барнауле отвечает ООО «Сибирская генерирующая компания». Каждый год ресурсовикам необходимо проверить трубы на прочность, а уж затем устранить выявленные повреждения.

В этом году дома барнаульцев, которые находятся по контуру ТЭЦ-3, отключили от горячего водоснабжения в период с 13 мая по 5 июня. Кому-то «повезло» еще больше. Речь о жителях поселка Новосиликатный. 24 жилых дома две школы и больница оставались без горячей воды до 19 июня – ровно на две недели больше ранее заявленного срока. Энергетики объяснили это увеличением объема работ на сетях, однако, людям от таких разъяснений не легче.

Дома, которые находятся по контуру ТЭЦ-2, отключили от горячей воды 17 июня, а подключить обратно горячее водоснабжение обещают только 10 июля.

Таким образом, жители нескольких барнаульских домов, не успели толком обрадоваться, что у них появилась горячая вода после месячного перерыва, как им снова ее отключили!

С больной головы на здоровую

Мы почти неделю разбирались в хитросплетениях сложившейся ситуации и вот, что нам удалось выяснить. В «Сибирской генерирующей компании» ответственность пытаются переложить на управляющие компании, дескать, они перепутали графики.

– Перед началом гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность 2019 года в открытых источниках была опубликована карта отключений горячей воды потребителей города Барнаула. На данной карте были обозначены границы контуров и сроки отключений горячей воды от каждого из источников – Барнаульской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Из года в год жители Барнаула почти на месяц остаются без горячей воды из-за опрессовки и ремонта сетейФото: Олег УКЛАДОВ

В период опрессовки тепловых сетей от контура ТЭЦ-3 в некоторых многоквартирных жилых домах силами управляющих организаций ошибочно были отключены системы горячего водоснабжения, в то время как согласно графику эти здания попадали в опрессовку по контуру Барнаульской ТЭЦ-2, – прокомментировала пресс-служба «СГК».

В управляющих компаниях при этом говорят обратное, и по факту обвиняют в случившемся ресурсовиков.

– Представители «Сибирской генерирующей компании», мягко говоря, лукавят, когда говорят, что некоторые многоквартирные дома попали под повторное отключение от горячего водоснабжения по вине управляющих компаний. Это совершенно не так. В нашей ситуации, повторно отключили от горячей воды дом по адресу: Молодежная, 37. Все предыдущие годы он относился к контуру ТЭЦ-3. О том, что он переведен на контур ТЭЦ-2 нас никто не уведомлял. Мы действительно закрываем задвижки на домах на период опрессовки и ремонта сетей, и делаем это, прежде всего, в интересах собственников. Если не закрывать задвижки, то у людей в квартирах из кранов с горячей водой, будет идти холодная вода, а в итоге начисления будут делаться, как за горячую воду, что, разумеется, несправедливо. В данной ситуации потребители остались без горячей воды по вине ресурсоснабжающей организации, было бы честно, если бы она это признала, – прокомментировал заместитель директора УК «Городской департамент ЖКХ» Михаил Гиндин.

Из года в год жители Барнаула почти на месяц остаются без горячей воды из-за опрессовки и ремонта сетейФото: Олег УКЛАДОВ

Также своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделился председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Антон Бенс:

– Управляющие компании без ресурсоснабжающих организаций сами ничего не отключают. Хозяевами сетей являются именно ресурсовики. Они же и уведомляют управляющие компании об отключении.

Тот факт, что некоторые барнаульские дома повторно остались без горячего водоснабжения – это проблема ресурсовиков. Я думаю, что это человеческий фактор. Кто-то что-то недопонял, недоделал, недослышал.

Антон Бенс добавил, что ресурсовики по возможности обещают вернуть горячую воду в дома, которые попали под повторное отключение, к 1 июля.

Ранее в «СГК» говорили о том, что при наличии технической возможности вернут потребителям горячую воду после опрессовки – 26 июня. История с Новосиликатным учит осторожно относиться к подобным обещаниям.

Что делать людям?

По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Антона Бенса единственное, что может сделать городская администрация в сложившейся ситуации – это в рамках муниципального жилищного контроля обязать ресурсоснабжающую организацию и управляющие компании сделать перерасчет тем жителям, которые дважды попали под отключение, и у которых нарушен нормативный срок отсутствия горячей воды. Опять же, это касается только тех барнаульцев, у которых нет приборов учета. Остальные заплатят за горячее водоснабжение по счетчику.

Примерно об этом же говорит руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, председатель Общественного совета при Минстрое Алтайского края Дмитрий Косов:

– Согласно действующему законодательству отключать горячую воду в летнее время можно только на 14 суток. При этом мы знаем, что в Барнауле горячую воду у потребителей отключают почти на месяц. Этот график ресурсовикам согласовала администрация города. Лично мое мнение, двух недель вполне достаточно для того, чтобы провести опрессовку и ремонт сетей именно в эти сроки, тем более, что это нормы СанПин и они появились не с потолка.

Ситуация с домами, которые попали под повторное отключение, конечно, неприемлемая.

Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

Также барнаульцы, которые повторно оказались без горячего водоснабжения, вправе рассчитывать на перерасчет размера оплаты за горячую воду.

Жильцы дома по адресу: пр. Красноармейский, 114 также оказались повторно отключенными от горячей водыФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Как стало известно «Комсомолке», повторно без горячей воды остались дома по следующим адресам: ул. Крупской, 105, пр. Красноармейский, 114, ул. Молодежная, 37, ул. Молодежная, 59, ул. Шевченко, 82, ул. Новороссийская, 11Б. В администрации города говорят, что всего таких домов – 12.

Сейчас многие барнаульцы всерьез опасаются, как бы ресурсовики еще что-нибудь не перепутали, например, лето и зиму. Отопительный сезон не за горами.