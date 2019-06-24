Эльвио Саньелла: «Алтай похож на мою деревню в Италии»

Зеленый шатер, люди в фартуках усердно мнут глину, расписывают кисточкой вазы, блюда, кувшины. Импозантный мужчина в очках готовит кофе по-итальянски. Угощает живительным напитком присутствующих дам и начинает «обход владений». Внимательно изучая работу каждого мастера, комментирует на итальянском языке и языке жестов, люди каким-то образом его понимают.

Это Эльвио Саньелла, известный итальянский художник-керамист. Приехал на Алтай, чтобы окутать нас духом великолепной итальянской майолики. Хотя приезд его, конечно же, не праздный – он эксперт пятого международного пленэра по фарфору и керамике «Фарфоровая сказка Алтая», который по традиции проходит на территории усадьбы «Сокол» в Алтайском районе (с 16 по 26 июня). Бессменный организатор фестиваля – Зинаида Корчагина, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства и представитель этой организации в Сибири.

Художники-керамисты собрались на фестиваль «Фарфоровая сказка Алтая»Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Как признаются организаторы пленэра – приезд такого гостя дело дорогое и ждать от него финансовой отдачи сложно. Но есть в нашем народе нечто большее, чем простое желание заработать.

- А где еще люди познакомятся с итальянской майоликой? – говорит Зинаида Корчагина. – Далеко не каждый может купить билет на самолет и улететь в Италию. По окончанию пленэра здесь на «Соколе», а затем в Алтайском государственном художественном музее пройдет выставка с итоговыми работами. Так у людей появляется возможность узнать культуру других народов.

Естественно, что для самих художников-керамистов подобные мероприятия сложно переоценить. Новую технику работы, новые знания, отголоски новой культуры они обязательно привнесут в свои произведения. А то, что искусство – это универсальный язык, работающий на налаживание теплых международных отношений, думается, и говорить не стоит. Чего только стоит безмолвно-интуитивный разговор итальянского маэстро с сибирскими керамистами: все друг друга прекрасно понимают и ладят.

Кстати, Эльвио прекрасно чувствует себя на нашей земле. Алтайский район, где проходит сейчас пленэр, по его словам, очень похож на его родную землю. Он в восторге от русских женщин и уверен, что им нравятся итальянские мужчины. Маэстро тепло отзывается о навыках наших мастеров и бесконечно шутит. К примеру, свою многодетность (у него 4 детей) он объясняет тем, что никогда не любил смотреть телевизор.

Досье

Кто такой Эльвио Саньелла?

Эльвио Саньелла (Elvio Sagnella)- универсальный керамист, известный во всем мире. Принимал участие в многочисленных национальных и международных художественных выставках: в Монте-Карло, Монреале, Сан-Франциско, Гуанчжоу, Санкт-Петербурге, Дубае, Валенсии, Лондоне, Брюсселе, Риме, Милане, Асколи-Пичено, Палермо, Савоне. Его работы украшают самые красивые церкви Италии, а также Святой Земли в Назарете. В 2009 году Сагнелла стал обладателем первой премии на международном конкурсе «традиции и инновации» в Асколи-Пичено.

Фестиваль «Фарфоровая сказка Алтая» проходит с 2015 года, носит международный статус.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Справка «КП»

Фестиваль «Фарфоровая сказка Алтая» проходит с 2015 года, носит международный статус. Принимал зарубежных гостей из Убекистана, Беларуси, Казахстана, Японии, Италии. Традиционно в нем участвуют ведущие керамисты Сибири. По итогу мероприятия проходит выставка в Алтайском государственном художественном музее. На пленэре организуются мастер-классы для обычных граждан, гостей фестиваля далеких от искусства.