2019-06-24T13:24:56+03:00
Происшествия

Подробности пожара в барнаульской многоэтажке: балкон загорелся от церковной свечи?

Алтайские пожарные эвакуировали 18 человек
Юлия ЕВГРАФОВА
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Пожар в пятиэтажкеПожар в пятиэтажкеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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На днях в барнаульской 5-этажке по адресу Чудненко, 9 дотла сгорел балкон. Как сообщили в соцсетях группы «Unusial crimes Barnaul» причиной пожара могла стать церковная свеча, которую оставили догорать.

-Возможно, хозяйка гадала, либо «чистила» помещение с помощью свечки, - выдвигают свои версии барнаульцы в пабликах.

Происшествие случилось 20 июня. В восьмом часу вечера загорелся балкон на четвертом этаже в третьем подъезде. Огнеборцев вызвали соседи, как только увидели пламя.

- Мы в окно увидели черный дым, вышли на улицу, а там жильцы из соседнего подъезда уже собираются. Они и вызвали пожарных. Где была хозяйка, когда все это случилось - непонятно, - рассказывает жительница этого дома Светлана.

Как отмечают другие очевидцы, позже хозяйка квартиры в шортах и футболке выбежала из подъезда. 31-летняя женщина смотрела, как тушат ее полыхающий деревянный балкон и плакала. Пустила слезу и ее соседка с пятого этажа, ведь огонь слегка задел и ее балкон.

Балкон (справа) после пожара Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Балкон (справа) после пожараФото: Юлия ЕВГРАФОВА

- Женщина эта живёт тут уже несколько лет одна. Вроде положительная - не пьет, не курит. Балкон то у нее старый был, деревянный и захламлен весь. Вот и загорелось. Дым такой сильный - мы боялись, что газ взорвется. Пожарные уехали только в 10 часу, - вспоминает жительница соседнего подъезда Анна.

Как сообщили в соцсетях городского сообщества, причиной пожара якобы стала церковная свеча, которую женщина оставила на балконе догорать. Эту информацию в МЧС не подтвердили. По официальной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

К слову, задымление было действительно очень сильным. Спасателям пришлось эвакуировать 18 человек.

- Сложность в проведении боевого развертывания при тушении данного пожара заключалась в том, что из-за высоких деревьев, близко растущих к жилому дому, было сложно установить автолестницы для тушения пожара на четвертом этаже здания. И всё же, благодаря самоотверженности огнеборцев и их слаженным действиям, удалось не допустить случаев гибели и травмирования людей, - отметил начальник отдельного поста 3 пожарно-спасательной части Руслан Сухатский.

По словам соседей, сейчас хозяйка двухкомнатной квартиры уже начала разбирать сгоревший балкон. Из окон ее жилища до сих пор сильно пахнет копотью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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